Markus Lanz: Das sind die Sendetermine im Februar 2022

Markus Lanz ist auch im Februar 2022 regelmäßig auf Sendung im ZDF. Hier die aktuellen Sendetermine der Talkshow.

19.01.2022 | Stand: 14:44 Uhr

Die Sendetermine von Markus Lanz im Februar 2022 im ZDF sind langfristig geplant. Allerdings können Sendungen aufgrund aktueller Entwicklungen entfallen oder sich Uhrzeiten in der Planung ändern. In der Regel läuft die Talkshow immer von Dienstag bis Donnerstag, gelegentlich zu wechselnden Uhrzeiten.

Übersicht und Uhrzeit: Das sind die Sendetermine von Markus Lanz im Februar 2022

Dienstag, 1. Februar: 23 Uhr

Mittwoch, 2. Februar: 23.15 Uhr

Donnerstag, 3. Februar: 23.15 Uhr

Dienstag, 8. Februar: 23.30 Uhr

Mittwoch: 9. Februar: 23.30 Uhr

Donnerstag, 10. Februar: 23.30 Uhr

Dienstag, 15. Februar: 23 Uhr

Mittwoch, 16. Februar: 0 Uhr

Donnerstag, 17. Februar: 23.30 Uhr

Dienstag, 22. Februar: 22.45 Uhr

Mittwoch, 23. Februar: 0 Uhr

Donnerstag, 24. Februar: 23.15 Uhr

Markus Lanz ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten TV-Talker Deutschlands. 1969 in Bruneck in Südtirol geboren, volontierte er nach Matura und Wehrdienst bei Radio Hamburg und lernte sein Handwerk dann weiter bei RTL. Hier moderierte er unter anderem von 1999 bis 2008 das Magazin „Explosiv“ - sein Durchbruch in der TV-Branche.

Markus Lanz lädt seit 2008 in seine gleichnamige Talk-Show

2012 übernahm Lanz als Nachfolger von Thomas Gottschalk die Moderation der Show "Wetten, dass..? im ZDF, kam bei Kritikern aber nicht sehr gut an. 2014 wurde das Format mit ihm eingestellt. Weiter lief aber die Talksendung, die seinen Namen trägt: Seit 2008 lädt Markus Lanz regelmäßig dreimal pro Woche Gäste ins Studio und spricht mit ihnen über aktuelle Themen.

Privat ist Markus Lanz verheiratet und hat mit seiner Frau zwei Töchter. Aus seiner früheren Beziehung mit der RTL-Moderatorin Birgit Schrowange hat er einen Sohn.

Markus Lanz: Sendetermine im Februar und Mediathek

"Markus Lanz" zeigt das ZDF in der Regel am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag. Die Sendungen können dann am Folgetag nach der Sendung ab 1 Uhr morgens als Stream und Wiederholung kostenlos in der ZDF-Mediathek angesehen werden. Das gilt auch für die Sendetermine im Februar 2022.

Lesen Sie auch