Markus Lanz: Sondersendung zur Ukraine verdrängt "Bergdoktor"-Finale heute Abend

Markus Lanz heute: Am Donnerstag, 10.3.22, zeigt das ZDF zum Ukraine-Krieg eine Lanz-Sondersendung mit aktuellen Gästen zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

10.03.2022 | Stand: 17:19 Uhr

Gäste und Thema bei Markus Lanz heute Abend (10. März 22): In der Sondersendung "Markus Lanz – Ein Abend für die Ukraine" dreht sich am Donnerstag um 20.15 Uhr im ZDF 105 Minuten lang alles um Putins Krieg in der Ukraine. In der Live-Sendung der Talkshow kommen aktuelle Gäste und Interview-Partner zu Wort, außerdem sollen Spenden für die Opfer des Krieges und Flüchtlinge aus der Ukraine gesammelt werden.

"Ein Abend für die Ukraine": Welche Gäste sind heute bei Lanz?

Wer ist Gast bei Markus Lanz? Diese Frage lässt sich für den 10.3.2022 heute nicht genau beantworten. Das ZDF hat die Gäste der Sondersendung zur Ukraine noch nicht mit Namen veröffentlicht. Klar ist aber, dass in der 105-minütigen Live-Talkshow viele Experten zum Ukraine-Krieg zu Wort kommen werden.

Politikerinnen und Politiker,

die ZDF-Auslandskorrespondenten,

Reporterinnen und Reporter,

Journalistinnen und Journalisten.

Sondersendung: Was ist Thema bei Lanz?

Thema der Markus-Lanz-Sondersendung heute am 10.3.22 wird ausschließlich der Ukraine-Krieg sein. TV-Zuschauer können dabei die Menschen in der Ukraine aktiv unterstützen: Gemeinsam mit dem Aktionsbündnis Katastrophenhilfe bittet Talkshow-Gastgeber Markus Lanz um Spenden für die Ukraine. Dazu wird eine Spendenhotline während der Sendung geschaltet.

Wann kommt die Sendung mit Markus Lanz?

Der TV-Termin von "Markus Lanz – Ein Abend für die Ukraine" ist heute am Donnerstag, 10. März 2022. Die Ausstrahlung startet um 20.15 Uhr und dauert insgesamt 105 Minuten bis um 22 Uhr, danach folgt das ZDF-"heute journal". Fans von "Der Bergdoktor" müssen sich hingegen gedulden: Wegen der Lanz-Sondersendung wird das Finale von Staffel 15 um eine Woche auf Donnerstag, 17. März, verschoben (alle Infos dazu hier).

Markus Lanz - Wiederholung und Mediathek

Wer eine Folge von "Markus Lanz" verpasst hat oder die Ukraine-Sondersendung heute nicht sehen konnte: In der ZDF-Mediathek ist die Wiederholung im Anschluss an die Sendung online abrufbar.

Markus Lanz: Sendetermine im März 2022

Lanz ist nach der Sondersendung in der kommenden Woche wieder mit seiner regulären Talkshow im ZDF zu sehen.

Dienstag, 15.3.: Markus Lanz läuft um 22.45 Uhr

Mittwoch, 16.3., (Do., 17.3.): Markus Lanz läuft um 0 Uhr

Donnerstag, 17.3.: Markus Lanz läuft um 23.15 Uhr

Seit wann läuft "Markus Lanz"?

Die Talkshow von Markus Lanz gibt es seit 2008 im ZDF. Der Talkmaster ist ein fester Bestandteil und Gesicht des ZDF-Programms am späten Abend. Weniger erfolgreich verlief sein Ausflug in die Unterhaltungsbranche: Von 2012 bis 2014 moderierte Markus Lanz "Wetten, dass..?" als Nachfolger von Thomas Gottschalk. Die Quoten rauschten in den Keller - Lanz selbst bezeichnet seine "Wetten, dass..?"-Zeit heute als "Scheitern" und "Niederlage".

Mit "Wetten, dass..?" erlebte Moderator Markus Lanz eine Bauchlandung. Bild: David Ebener, dpa (Archiv)

Porträt: Das ist Moderator Markus Lanz

Markus Lanz stammt aus einer Bergbauernfamilie in Südtirol. Den Durchbruch im deutschen Fernsehen schaffte der Moderator zunächst bei RTL. Von September 1998 bis März 1999 vertrat er Moderatorin Barbara Eligmann während ihrer Babypause bei RTL-"Explosiv - Das Magazin".

Privat war Lanz bis 2006 mit RTL-Moderatorin Birgit Schrowange liiert. Das Ex-Paar hat einen gemeinsamen, inzwischen volljährigen Sohn. 2011 heiratete Lanz, der sowohl die deutsche als auch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, in Südtirol Angela Gessmann. 2014 und 2018 kamen zwei Töchter in dieser Ehe zur Welt.