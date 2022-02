Markus Lanz heute am 10. Februar 22: Gäste, Themen, Uhrzeit, Mediathek am 10. Februar

Bei Markus Lanz heute am 10. Februar im ZDF kommen vier Gäste zu Wort. Wer ist dabei? Wann kommt die Sendung? Um welche Themen geht es? Hier der Überblick.

10.02.2022 | Stand: 23:08 Uhr

Markus Lanz hat heute am Donnerstag, 10. Februar, mehrere Gäste bei sich im Studio. Die Sendung wird wie üblich am frühen Abend in Hamburg aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt, sie wird dann auch als Stream in der kostenlosen Mediathek gezeigt.

Markus Lanz heute: Das sind die Gäste am 10. Februar

Karin Prien: Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz äußert sich zu den Zweifeln innerhalb der CDU

Johanna Börgermann: Die 19-jährige Schülerin gehört zu den Unterzeichnern der Petition #WirWerdenLaut, in der Schülerinnen und Schüler die Corona- und Bildungspolitik anprangern. Sie erläutert die Kritik.

Eva Hummers: Das Mitglied der Ständigen Impfkommission äußert sich zu Kinderimpfungen sowie den Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und legt dar, warum sie Impfaktionen an Schulen ablehnt.

Aladin El-Mafalaani: Der Erziehungswissenschaftler analysiert den Zustand und die Zukunftsfähigkeit des deutschen Bildungssystems. Er sagt: „Die Gebäude sind genauso abgerockt wie das System insgesamt.“

Wann kommt die Sendung Markus Lanz heute?

Beginn der Talksendung im Zweiten ist heute um 23.30 Uhr, direkt nach der Talkshow Maybrit Illner.

Geschichte und Hintergrund: Das ist die Sendung "Markus Lanz"

Der in Südtirol geborene Markus Lanz talkt schon seit 2008 im ZDF, das Format hat sich zu einem festen Bestandteil des Programms entwickelt. Viele Tankshows stellen die jeweilige Sendung unter ein besonderes Thema. Bei Lanz ist das anders. Er bespricht mit jedem seiner Gäste ein aktuelles Thema, in das der Gast entweder selbst involviert ist oder als Experte oder Expertin bestimmte Sachkunde aufweist. Gelegentlich ist ein zweiter Gast im Studio, der weitere Aspekte zu diesem Thema beitragen kann.

"Was wir machen im Studio, ist doch einfach nur Handwerk. Jemand sagt etwas, und ich versuche, es zu bestätigen oder dagegen zu argumentieren", sagte er einmal in einem Interview über sich. Tatsächlich gilt seine Sendung aber als durchaus wichtiges, politisches Gesprächsformat. So hieß es etwa in der Welt, Karl Lauterbach habe sein Ministeramt auch seiner ständige Präsenz 2021 in der Lanz-Sendung zu verdanken.

2021 war der Moderator 141 Mal im ZDF auf Sendung, pro Talkshow erreicht er im Durchschnitt 1,96 Millionen Zuschauer.

Porträt: Das ist Moderator Markus Lanz

Lesen Sie auch

Markus Lanz heute wieder im ZDF Das sind die Gäste heute bei Markus Lanz im ZDF

Markus Lanz, in einfachen Verhältnissen in einer Bergbauernfamilie aufgewachsen und früh ein Allesweg-Moderierer im Radio und dann bei RTL, ist längst in der Riege jener Talkgrößen angekommen, die schon mit ihrem Namen für eine gewisse Fragekunst stehen. In seiner ZDF -Sendung "Markus Lanz" rückt er den Gästen buchstäblich auf die Pelle, schafft gute Quoten - bietet aber immer wieder journalistische Highlights, etwa Dokumentationen über Russland oder aus den USA.

Sein Markenzeichen war früher der Zeigefinger, mit dem er auf seine Gäste zeigte. Das hat sich Lanz inzwischen aber ganz bewusst abtrainiert.

Markus Lanz ist seit 2011 verheiratet, seine Ehefrau ist Betriebswirtin. Mit ihr hat Lanz zwei kleine Töchter. Die Familie lebt in Hamburg.

Sendetermin, Uhrzeit, Mediathek: Wann kommt die Sendung mit Markus Lanz?

Markus Lanz zeigt das ZDF in der Regel am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag. Beginn ist meistens gegen 22.45 Uhr, allerdings kann sich die Uhrzeit so wie heute auch ändern. Die Talksendungen können am Folgetag nach der Sendung ab 1 Uhr morgens als Stream und Wiederholung kostenlos in der ZDF-Mediathek angesehen werden.