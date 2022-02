Das sind die Gäste am Mittwochabend bei Markus Lanz im ZDF

Markus Lanz hat heute am Mittwoch, 23. Februar, mehrere Gäste im Studio. Hier die Informationen zur Sendung am Abend im ZDF.

23.02.2022 | Stand: 12:10 Uhr

Gäste und Themen bei Markus Lanz: Heute am Mittwoch, 23. Februar, wird die Talkshow wegen der Champions League erst sehr spät im ZDF ausgestrahlt. Uhrzeit der Sendung ist um 0 Uhr.

Das sind die Gäste heute bei Markus Lanz - und das sind ihre Themen

Die Gäste hat das ZDF noch nicht bekannt gegeben. Wir aktualisieren diesen Text, sobald die Informationen vorliegen.

Rückblick: Gäste und Themen bei Lanz gestern

Gestern beschäftigten sich Markus Lanz und Gäste mit der Ukraine-Krise und den Reaktionen darauf. Zu Gast waren unter anderem SPD-Generalsekretär Kevin Künast und der Journalist Robin Alexander. Auch die frühere ARD-Moskau-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz saß im Studio - und provozierte mit ihrer Einordnung von Putins Politik in der Ukraine heftigen Widerspruch.

Das ist die Sendung "Markus Lanz"

Seit 2008 talkt Markus Lanz im ZDF, und das Format hat sich zu einem festen Bestandteil des ZDF-Programms entwickelt. Viele Tankshows stellen die jeweilige Sendung unter ein besonderes Thema. Bei Lanz ist das anders. Er bespricht mit jedem seiner Gäste ein aktuelles Thema, in das der Gast entweder selbst involviert ist oder als Experte oder Expertin bestimmte Sachkunde aufweist.

2021 war der in Südtirol geborene Moderator 141 Mal im ZDF auf Sendung, pro Talkshow erreicht er im Durchschnitt 1,96 Millionen Zuschauer.

Porträt: Das ist Moderator Markus Lanz

Markus Lanz, in einfachen Verhältnissen in einer Bergbauernfamilie in Südtirol aufgewachsen und früh ein Allesweg-Moderierer im Radio und dann bei RTL, ist längst in der Riege jener Talkgrößen angekommen, die schon mit ihrem Namen für eine gewisse Fragekunst stehen. In seiner ZDF -Sendung "Markus Lanz" rückt er den Gästen buchstäblich auf die Pelle, schafft gute Quoten - bietet aber immer wieder journalistische Highlights, etwa Dokumentationen über Russland oder aus den USA. "Was wir machen im Studio, ist doch einfach nur Handwerk. Jemand sagt etwas, und ich versuche, es zu bestätigen oder dagegen zu argumentieren", sagte er einmal in einem Interview über sich.

Uhrzeit und Mediathek: Wann kommt die Sendung mit Markus Lanz?

Markus Lanz zeigt das ZDF in der Regel am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag. Beginn ist meistens gegen 22.45 Uhr, allerdings kann sich die Uhrzeit auch ändern - so wie heute. Die Talksendungen können dann am Folgetag nach der Sendung ab 1 Uhr morgens als Stream und Wiederholung kostenlos in der ZDF-Mediathek angesehen werden.

Markus Lanz: Sendetermine im Februar 2022 und März 2022

Lanz ist auch in den kommenden Wochen mit seiner Sendung regelmäßig im ZDF zu sehen.