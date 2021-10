Marteria kündigt "Vollkontakt Tour 2022" an - Auch ein Konzert in Kempten ist geplant

Nach der Veröffentlichung seines neuen Albums hat der Rapper Marteria für 2022 eine Tour mit Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz angekündigt.

19.10.2021 | Stand: 09:56 Uhr

Losgehen soll es laut einem auf seinem Instagram-Profil veröffentlichten Video Ende Mai in Marterias Geburtsstadt Rostock. Unter dem Titel "Vollkontakt Tour 2022" stehen demnach bis einschließlich Dezember etwa Konzerte in Hamburg, Berlin, Wien, München, Leipzig, Zürich oder Köln auf dem Plan. Am 4. Dezember 2022 will Marteria ein Konzert in Kempten in der BigBox geben.

Am vergangenen Freitag ist mit "5. Dimension" das neue Album des 38-Jährigen erschienen. Zuvor hatte es eine längere musikalische Pause gegeben. Im vergangenen Jahr hatte sich der Musiker weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und war unter anderem zum Angeln nach Südamerika gereist.

Lesen Sie auch:

US-Medien: Kanye West nach Antrag auf Namensänderung nun Ye

Lesen Sie auch