"The Masked Singer" geht am Samstag in die nächste Runde: Alle Infos zur Staffel 6

"The Masked Singer" kehrt am Samstag, den 19. März, mit der 6. Staffel auf ProSieben zurück. Alle Infos zu Sendeterminen, Jury, Masken und mehr.

17.03.2022 | Stand: 10:02 Uhr

Im März läuft die Gesangsshow mit Rätselchararakter, die für ihre verrückten Kostüme bekannt ist, zum sechsten Mal im deutschen Fernsehen. Alle wichtigen Infos zur neuen Staffel von "The Masked Singer".

Wann kommt 2022 The Masked Singer?

Ab Samstag, 19. März 2022, läuft die erste Episode von "The Masked Singer". Sendezeit ist immer um 20.15 Uhr auf ProSieben. Das Finale der Show läuft am 23. April. Insgesamt sind sechs neue Folgen geplant.

Wie funktioniert The Masked Singer?

Auch 2022 treten wieder zehn mit Masken getarnte Promis in Gesangsduellen gegeneinander an, um die Gunst der Jury und Zuschauer zu gewinnen. Wem das nicht gelingt, der muss am Ende der Folge enttarnt werden.

Bei den Auftritten raten jeweils Jury wie Zuschauer mit, welche Berühmtheit sich unter den Masken versteckt. Gewinner der Show ist der Kostumträger, der seine Identität bis zuletzt geheim halten konnte. Bis dahin bekommen die Zuschauer und auch die Jury immer mehr Hinweise zu den versteckten Promis.

Welche Masken sind bereits bekannt?

Bisher sind noch nicht alle zehn Kostüme bekannt. Aktuell hat ProSieben sechs Masken und ihre Persönlichkeiten vorgestellt. Einer dieser Maske basiert in dieser Staffel sogar auf einer Kinderzeichnung:

Der Koala

Der Gorilla

Der Seestern

Die Möwe

Der Dornteufel

Das Zebra

Bilderstrecke

"The Masked Singer" 2022: Diese Masken und Kostüme sind in Staffel 6. dabei

1 von 6 "Das Zebra trägt lieber verrückte Klamotten in knalligen Farben statt immer nur das klassische schwarz-weiß", erklärt ProSieben. 700 Stunden Arbeit stecken hinter dem Kostüm. Bild: Benjamin Kis, ProSieben "Das Zebra trägt lieber verrückte Klamotten in knalligen Farben statt immer nur das klassische schwarz-weiß", erklärt ProSieben. 700 Stunden Arbeit stecken hinter dem Kostüm. Bild: Benjamin Kis, ProSieben 2 von 6 "Hot like Australia: Da die Maske des Koalas aufgrund des vielen Fells enorm warm ist, wurden unauffällige Luftlöcher eingearbeitet", informiert der Sender. Auch dieses Kostüm hat 700 Stunden Arbeit gekostet. Bild: Willi Weber, ProSieben "Hot like Australia: Da die Maske des Koalas aufgrund des vielen Fells enorm warm ist, wurden unauffällige Luftlöcher eingearbeitet", informiert der Sender. Auch dieses Kostüm hat 700 Stunden Arbeit gekostet. Bild: Willi Weber, ProSieben 3 von 6 Funkelnde Erscheinung: Ein neuer (See-)Stern am „The Masked Singer“-Himmel. Dafür wurden "nur" 400 Stunden aufgebracht. Bild: Benjamin Kis, ProSieben Funkelnde Erscheinung: Ein neuer (See-)Stern am „The Masked Singer“-Himmel. Dafür wurden "nur" 400 Stunden aufgebracht. Bild: Benjamin Kis, ProSieben 4 von 6 Peace! Trotz seines furchterregenden Äußeren ist der Dornteufel äußerst friedlich. Stolze 1000 Stunden Arbeit stecken in dieser Maske. Bild: Benjamin Kis, ProSieben Peace! Trotz seines furchterregenden Äußeren ist der Dornteufel äußerst friedlich. Stolze 1000 Stunden Arbeit stecken in dieser Maske. Bild: Benjamin Kis, ProSieben 5 von 6 „Bei unserem Gorilla haben wir alles dafür getan, dass er seinem tierischen Pendant möglichst ähnlich sieht. Dafür haben wir viel an seinen Gesichtszügen modelliert, das Fell von Hand angeklebt und die Hautstruktur geairbrusht", sagt Maskenbauerin Marianne Meinl. Das Ganze hat 500 Stunden gedauert. Bild: Willi Weber, ProSieben „Bei unserem Gorilla haben wir alles dafür getan, dass er seinem tierischen Pendant möglichst ähnlich sieht. Dafür haben wir viel an seinen Gesichtszügen modelliert, das Fell von Hand angeklebt und die Hautstruktur geairbrusht", sagt Maskenbauerin Marianne Meinl. Das Ganze hat 500 Stunden gedauert. Bild: Willi Weber, ProSieben 6 von 6 Moin Moin! Die Möwe lacht für ihr Leben gerne – und zwar unverkennbar laut, laut ProSieben. Schon ein Hinweis an die Zuschauer, wer hinter dem Kostüm steckt, das 700 Stunden Arbeit gekostet hat? Bild: Benjamin Kis, ProSieben Moin Moin! Die Möwe lacht für ihr Leben gerne – und zwar unverkennbar laut, laut ProSieben. Schon ein Hinweis an die Zuschauer, wer hinter dem Kostüm steckt, das 700 Stunden Arbeit gekostet hat? Bild: Benjamin Kis, ProSieben 1 von 6 "Das Zebra trägt lieber verrückte Klamotten in knalligen Farben statt immer nur das klassische schwarz-weiß", erklärt ProSieben. 700 Stunden Arbeit stecken hinter dem Kostüm. Bild: Benjamin Kis, ProSieben "Das Zebra trägt lieber verrückte Klamotten in knalligen Farben statt immer nur das klassische schwarz-weiß", erklärt ProSieben. 700 Stunden Arbeit stecken hinter dem Kostüm. Bild: Benjamin Kis, ProSieben

Wann laufen die neuen Folgen von "The Masked Singer"?

Nach dem Start am 19. März läuft die Gesangsshow immer samstags ab 20.15 Uhr im TV. Das Finale am 23. April wird dann live ausgestrahlt. Die Sendetermine der 6. Staffel sind:

Folge 1 am Samstag, 19. März, um 20.15 Uhr auf ProSieben

am Samstag, 19. März, um 20.15 Uhr auf ProSieben Folge 2 am Samstag, 26. März, um 20.15 Uhr auf ProSieben

am Samstag, 26. März, um 20.15 Uhr auf ProSieben Folge 3 am Samstag, 2. April, um 20.15 Uhr auf ProSieben

am Samstag, 2. April, um 20.15 Uhr auf ProSieben Folge 4 am Samstag, 9. April, um 20.15Uhr auf ProSieben

am Samstag, 9. April, um 20.15Uhr auf ProSieben Halbfinale am Samstag, 16. April, um 20:15 Uhr auf ProSieben

am Samstag, 16. April, um 20:15 Uhr auf ProSieben Finale am Samstag, 23. April, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Wird "The Masked Singer" auch im Stream gezeigt?

Neben der Ausstrahlung im Fernsehen, können Zuschauer die neue Staffel auch über den Livestream, auf Joyn oder auf prosieben.de mitverfolgen. (Lesen Sie auch: "Ich hoffe, er weiß, was für eine Granate du bist!" - wer ist beim Bachelor weiter?)

Wer moderiert "The Masked Singer?

Wie auch in den vergangenen Staffeln wird Matthias Opdenhövel die Rätsel-Gesangsshow begleiten.

Er ist den Zuschauern von "The Masked Singer" seit Folge 1 bekannt: Matthias Opdenhövel wird auch die aktuelle Staffel wieder moderieren. Bild: Willi Weber, ProSieben

Wer sitzt 2022 in der Jury von "The Masked Singer"?

Bisher ist noch nicht bekannt, wer in der Jury sitzen wird. Üblicherweise gibt es immer zwei feste Mitglieder. Ergänzt wird die Jury durch einen wöchentlich wechselnden prominenten Gast. ProSieben setzte bislang des Öfteren Rea Garvey, Bülent Ceylan oder Ruth Moschner auf einen festen Juryplatz. Für die aktuelle Staffel ist gut möglich, dass diese erneut zurückkehren werden. (Lesen Sie auch: Skifliegen in Oberstdorf: Noch immer gibt es Tickets für den Besuch an der Schanze)