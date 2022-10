Maybrit Illner fragt heute: 200 Milliarden Euro – bremsen wir so die Krise aus?

.Maybrit Illner begrüßt heute als Gäste unter anderem Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey und CDU-Politiker Thorsten Frei. Das ist ihr Thema.

06.10.2022 | Stand: 15:06 Uhr

Maybrit Illner ist heute (Donnerstag, 6.10.22) wie gewohnt mit ihrem Politik-Talk im Fernsehen. Die Moderatorin behandelt mit ihren Gästen heute ab 22.15 Uhr dieses Thema: "200 Milliarden Euro – bremsen wir so die Krise aus?"

Hier finden sie alle Informationen zum heutigen ZDF-Talk.

Gäste bei Maybrit Illner heute am Donnerstag, 6. Oktober 2022

Franziska Giffey ( SPD

Thorsten Frei ( CDU

Annabel Oelmann (Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen)

Karen Pittel (Wirtschaftswissenschaftlerin, Leiterin des Ifo-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen)

Gerald Traufetter (Wirtschaftsredakteur Hauptstadtbüro beim Spiegel)

Das ist das Thema heute bei Maybrit Illner

200 Milliarden Euro Abwehrschirm – bremsen wir so die Krise aus?

Bei Maybrit Illner zu Gast sind die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey (SPD), und der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei. Sie diskutieren mit der Verbraucherschützerin Annabel Oelmann, der Wirtschaftswissenschaftlerin Karen Pittel und mit Gerald Traufetter, Wirtschaftsredakteur im Spiegel-Hauptstadtbüro.

Im Anschluss an Illner läuft Markus Lanz

Uhrzeit und Mediathek: Wann kommt die Sendung mit Maybrit Illner heute?

Maybrit Illner zeigt das ZDF in der Regel am Donnerstag um 22.15 Uhr, so auch heute.

Die Talksendungen können dann auch als Stream und Wiederholung kostenfrei in der ZDF-Mediathek angesehen werden.

Das ist die Sendung "maybrit illner"

Einmal wöchentlich moderiert Maybrit Illner ihre gleichnamige Polit-Talkshow. Bei ihren Gästen handelt es sich um Persönlichkeiten der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus Deutschland und der Welt. Live aus Berlin wird kontrovers das „Thema der Woche“ diskutiert.

Maybrit Illner wurde 1965 in Berlin geboren und ist eine der bekanntesten deutschen Polit-Talkerinnen. Seit 2007 moderiert sie die nach ihr benannte Sendung im ZDF - mit sehr guten Quoten. 2021 etwa erzielte "maybrit illner" die höchste Zuschauerresonanz seit Sendebeginn. Im Schnitt erreichten die Sendungen einen Marktanteil von 15,2 Prozent – der Spitzenwert in diesem Jahr für Polittalks im deutschen Fernsehen und der beste Wert für Maybrit Illner seit 1999. Insgesamt sahen im Schnitt 3,06 Millionen Zuschauer die 40 regulären "maybrit illner"-Ausgaben. Hinzu kamen zwei Spezial-Ausgaben - am 19. August 2021 zu Afghanistan und am 26. September 2021 zur Bundestagswahl.

15,2 Prozent Marktanteil für "maybrit illner" 2021 bedeuten auch eine Steigerung gegenüber 2020: Im Jahr zuvor sahen im Schnitt 2,88 Millionen Zuschauer die 41 "maybrit illner"-Ausgaben, bei einem Marktanteil von 14,3 Prozent.