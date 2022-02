Maybrit Illner diskutiert über die Lockerungen in der Corona-Politik

Bei Maybrit Illner diskutieren heute am Donnerstag, 10. Februar, mehrere Gäste zur Lockerung der Corona-Regeln. Wann läuft die Sendung - und wer ist zu Gast?

10.02.2022 | Stand: 19:39 Uhr

Bei Maybrit Illner heute ist die Lockerung der Corona-Regeln das Thema der Sendung. Mehrere Gäste diskutieren mit ihr über "Lockern in der Pandemie – Verrückt oder überfällig?"

Maybrit Illner heute: Die Gäste heute am 10. Februar 2022

Marco Buschmann ( FDP

Stephan Weil ( SPD

Klaus Holetschek CSU

Prof. Helga Rübsamen-Schaeff (Chemikerin und Virologin)

Dr. Johannes Wimmer (Humanmediziner)

Lykke Friis (dänische Politikwissenschaftlerin)

Das ist das Thema heute bei Maybrit Illner

Ein europäisches Land nach dem anderen lockert seine Coronamaßnahmen oder hebt sie ganz auf. Nun setzen sich auch die ersten Bundesländer vom harten Kurs des Bundesgesundheitsministers ab: Die 2G-Regel im Einzelhandel kippt, die Regeln für Großveranstaltungen werden gelockert.

Das Rheinland träumt schon wieder vom Karneval. Und Markus Söder will die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht umsetzen - was freilich für massive Kritik stößt. Ist das alles Teil einer Exit-Strategie oder ein planloser Wettlauf ums Öffnen? Diese Fragen will Maybrit Illner heute Abend mit ihren GHästen diskutieren.

Maybrit Illner: Sendetermin und Uhrzeit heute und Mediathek

Einmal wöchentlich moderiert Maybrit Illner ihren gleichnamige Polit-Talkshow. Bei ihren Gästen handelt es sich um Persönlichkeiten der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus Deutschland und der Welt. Live aus Berlin wird kontrovers das „Thema der Woche“ diskutiert.

Die einstündige Talk-Sendung wird heute am Donnerstag, 10. Februar, um 22.30 Uhr im ZDF gezeigt. Im Anschluss kommt die Talkshow mit Markus Lanz.

Als Stream und Wiederholung ist Maybrit Illner in der ZDF-Mediathek abrufbar.