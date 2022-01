Maybrit Illner diskutiert mit Söder über Corona-Politik

Maybrit Illner hat heute am Donnerstag, 20. Januar, mehrere Corona-Experten und Politiker zu Gast, darunter Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder.

20.01.2022 | Stand: 19:22 Uhr

Bei Maybrit Illner heute am 20. Januar im ZDF ist wieder einmal die Corona-Krise das Thema. "Mit Omikron leben – Konzept oder Kapitulation?", schwebt als Frage über dem TV-Talk. Dazu hat die Moderatorin mehrere Gäste im Studio oder zugeschaltet.

Maybrit Illner heute: Das sind die Gäste am 20. Januar 2022

Markus Söder CSU

Franziska Giffey ( SPD

Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe, Universität Hamburg

Clemens Wendtner, Immunologe und Infektiologe und Chefarzt an der München Klinik Schwabing

Anna Clauß, „Spiegel“-Autorin, Co-Ressortleiterin Meinung und Debatte sowie Landeskorrespondentin im Bayernbüro

Das ist das Thema heute bei Maybrit Illner

Thema von Maybrit Illner ist heute die einmal mehr die Corona-Pandemie und ihre Folgen. Angesichts von mehr als 100.000 Neuinfektionen an einem Tag ist ja klar: Die Omikron-Welle rollt durch Deutschland. Das Robert Koch-Institut (RKI) sieht eine „neue Phase der Pandemie“, Christian Drosten eine „Chance“. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder deutet eine Abkehr vom strengen Kurs an. Ein tragfähiges Konzept – oder eine Kapitulation? Oder „naiv zu glauben, dass mit Omikron die Pandemie schon vorbei sei“, wie Karl Lauterbach sagt. Das sind die Fragen, die Maybrit Illner in der zweiten Sendung 2022 diskutieren will.

Maybrit Illner: Sendetermin und Uhrzeit heute und Mediathek

Einmal wöchentlich moderiert Maybrit Illner ihren gleichnamigen Polittalk. Bei ihren Gästen handelt es sich um Persönlichkeiten der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus Deutschland und der Welt. Live aus Berlin wird kontrovers das „Thema der Woche“ diskutiert.

Die einstündige Talk-Sendung wird heute am Donnerstag, 20. Januar 2022, live um 22.25 Uhr im ZDF gezeigt. Die Sendung beginnt damit zehn Mionuten später als ursprünglich geplant, weil das ZDF abends noch ein "ZDF Spezial" zum Missbrauch in der Kirche zeigt.

Als Stream und Wiederholung ist Maybrit Illner in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Lesen Sie auch