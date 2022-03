Maybrit Illner diskutiert mit fünf Gästen über Russlands Krieg gegen die Ukraine

Bei Maybrit Illner heute am 24. März diskutieren fünf Gäste über den Ukraine-Krieg und die Frage, ob der Westen genug unternimmt. Das sind sie.

24.03.2022 | Stand: 10:34 Uhr

Bei Maybrit Illner heute am Donnerstag. 24. März, ist einmal mehr der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mit all seinen Folgen das Thema. Dazu sind fünf Gäste im Studio.

Das sind die Gäste bei Maybrit Illner heute am 24. März 2022

Norbert Röttgen ( CDU

Alexander Rodnyansky (Berater von Präsident Selenskyj)

Florence Gaub (Stellvertretende EUISS-Direktorin)

Constanze Stelzenmüller (Expertin für Sicherheitspolitik)

Katarina Barley ( SPD

Das ist das Thema heute bei Maybrit Illner

Es geht natürlich einmal mehr um das beherrschende Thema dieser Tage. "Krieg in der Ukraine - Tut der Westen genug?" lautet die Frage, über die Illner und Gäste diskutieren. Denn bei NATO, G7 und EU-Gipfeltreffen in Brüssel mit US-Präsident Biden will der Westen Geschlossenheit und Stärke gegen Putin zeigen. Doch welche Möglichkeiten gibt es, den Druck auf den Kreml-Chef noch zu erhöhen? Ein kompletter Energieboykott? Die Lieferung von Angriffswaffen? Wie weit muss, wie weit kann der Westen gehen?

Maybrit Illner: Sendetermin und Uhrzeit heute und Mediathek

Einmal wöchentlich moderiert Maybrit Illner ihren gleichnamige Polit-Talkshow. Bei ihren Gästen handelt es sich um Persönlichkeiten der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus Deutschland und der Welt. Live aus Berlin wird kontrovers das „Thema der Woche“ diskutiert.

Die einstündige Talk-Sendung wird heute am Donnerstag, 24. März, um 22.15 Uhr im ZDF gezeigt. Im Anschluss kommt die Talkshow mit Markus Lanz.

Als Stream und Wiederholung ist Maybrit Illner in der ZDF-Mediathek abrufbar.