Vizekanzler Robert Habeck und der Chef der Deutschen Bank heute zu Gast bei Maybrit Illner

Maybrit Illner ist heute am 17.11. im ZDF auf Sendung. Sie und ihre Gäste sprechen über dieses Thema: Energie, Geld, Jobs – keine Strategie in der Mega-Krise?

17.11.2022 | Stand: 06:41 Uhr

Maybrit Illner ist heute (Donnerstag, 17.11.22) wieder mit ihrem Politik-Talk im ZDF zu sehen. Die Moderatorin behandelt mit ihren Gästen heute das Thema "Energie, Geld, Jobs – keine Strategie in der Mega-Krise?"

Gäste bei Maybrit Illner heute am 17. November 2022

Robert Habeck (B90/Die Grünen, Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz)

(B90/Die Grünen, Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz) Christian Sewing (Vorstandsvorsitzender Deutsche Bank)

Das ist das Thema heute bei Maybrit Illner

Inflation und hohe Energiepreise treffen längst jeden. Deutschland steuert in eine Rezession. Zwischen Sanktionen und Subventionen und täglicher Krisenbewältigung braucht es nicht weniger als ein neues deutsches Wirtschaftsmodell: Es gibt kein billiges Gas mehr aus Russland, die USA übernehmen nicht mehr die deutschen Verteidigungslasten, und Exporte nach China sind zum Politikum geworden. Kann Deutschland diese Mega-Krise bewältigen? Wird es bleibende Schäden geben? Warum trifft es uns härter als andere Länder?

Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sowie der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, stellen sich den Fragen von Maybrit Illner im Rahmen der ZDF-Themenwoche "Energiekrise“. Kommen die Hilfen für Bürger und Wirtschaft noch rechtzeitig? Drohen den Unternehmen Pleitewelle und Abwanderung? Ist das Ende von billiger Energie auch das Ende von Deutschlands Wohlstand?

Uhrzeit und Mediathek: Wann kommt die Sendung mit Maybrit Illner heute?

Maybrit Illner zeigt das ZDF in der Regel am Donnerstag um 22.15 Uhr, so auch heute. Im Anschluss kommt Markus Lanz. Die Talksendungen können dann auch als Stream und Wiederholung kostenfrei in der ZDF-Mediathek angesehen werden.

Das ist die Sendung "maybrit illner"

Einmal wöchentlich moderiert Maybrit Illner ihre gleichnamige Polit-Talkshow. Bei ihren Gästen handelt es sich um Persönlichkeiten der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus Deutschland und der Welt. Live aus Berlin wird kontrovers das „Thema der Woche“ diskutiert.

Maybrit Illner wurde 1965 in Berlin geboren und ist eine der bekanntesten deutschen Polit-Talkerinnen. Seit 2007 moderiert sie die nach ihr benannte Sendung im ZDF - mit sehr guten Quoten. 2021 etwa erzielte "maybrit illner" die höchste Zuschauerresonanz seit Sendebeginn. Im Schnitt erreichten die Sendungen einen Marktanteil von 15,2 Prozent – der Spitzenwert in diesem Jahr für Polittalks im deutschen Fernsehen und der beste Wert für Maybrit Illner seit 1999. Insgesamt sahen im Schnitt 3,06 Millionen Zuschauer die 40 regulären "maybrit illner"-Ausgaben. Hinzu kamen zwei Spezial-Ausgaben - am 19. August 2021 zu Afghanistan und am 26. September 2021 zur Bundestagswahl.

15,2 Prozent Marktanteil für "maybrit illner" 2021 bedeuten auch eine Steigerung gegenüber 2020: Im Jahr zuvor sahen im Schnitt 2,88 Millionen Zuschauer die 41 "maybrit illner"-Ausgaben, bei einem Marktanteil von 14,3 Prozent.