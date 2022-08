Christian Lindner heute zu Gast bei Maybrit Illner

Maybrit Illner hat heute fünf Gäste im ZDF-Studio. Hier alle Informationen zu Gäste, Thema, Uhrzeit und Mediathek der Sendung am Donnerstag, 25. August 2022.

25.08.2022 | Stand: 07:25 Uhr

Maybrit Illner ist heute (Donnerstag, 25.8.22) wieder auf Sendung und hat fünf Gäste eingeladen, um über ein aktuelles Thema zu sprechen. Hier die Infos zum ZDF-Talk.

Gäste bei Maybrit Illner heute am Donnerstag, 25.8.22

Christian Lindner: Bundesfinanzminister und FDP-Parteivorsitzender

Stephan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen

Robin Alexander, stv. Chefredakteur der "Welt"

Ramona Ballord, Referatsleiterin Energieberatung bei der Verbraucherzentrale Thüringen

Veronika Grimm, Ökonomin und Mitglied des Sachverständigenrates

Das ist das Thema heute bei Maybrit Illner

Die Energiekrise ist da, die Inflation bisher nicht zu stoppen, und mit der Gasumlage sorgt die Regierung zusätzlich für Verwirrung. Wenigstens die Mehrwertsteuer auf Gas soll sinken. Über weitere Entlastungen streitet sich die Ampel offen, statt klare Konzepte vorzulegen. Die Ideen von Grünen und Sozialdemokraten will der FDP-Finanzminister nicht bezahlen und besteht auf der Schuldenbremse. Vorrang haben für Christian Lindner Steuererleichterungen. Wer braucht jetzt wirklich Hilfe vom Staat? Wieviel Geld wäre dafür nötig? Und wer in der Regierung wird sich durchsetzen? Diese Themen wollen Maybrit Illner und Gäste heute besprechen.

Im Anschluss an Illner läuft Markus Lanz: Das sind die Gäste heute am Donnerstag (25.8.22)

Uhrzeit und Mediathek: Wann kommt die Sendung mit Maybrit Illner heute?

Maybrit Illner zeigt das ZDF in der Regel am Donnerstag um 22.35 Uhr, so auch heute. Im Anschluss kommt Markus Lanz.

Die Talksendungen können dann auch als Stream und Wiederholung kostenlos in der ZDF-Mediathek angesehen werden.

Das ist die Sendung Maybrit Illner

Einmal wöchentlich moderiert Maybrit Illner ihre gleichnamige Polit-Talkshow. Bei ihren Gästen handelt es sich um Persönlichkeiten der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus Deutschland und der Welt. Live aus Berlin wird kontrovers das „Thema der Woche“ diskutiert.

Maybrit Illner wurde 1965 in Berlin geboren und ist eine der bekanntesten deutschen Polit-Talkerinnen. Seit 2007 moderiert sie die nach ihr benannte Sendung im ZDF - mit sehr guten Quoten. 2021 etwa erzielte "maybrit illner" die höchste Zuschauerresonanz seit Sendebeginn. Im Schnitt erreichten die Sendungen einen Marktanteil von 15,2 Prozent – der Spitzenwert in diesem Jahr für Polittalks im deutschen Fernsehen und der beste Wert für Maybrit Illner seit 1999. Insgesamt sahen im Schnitt 3,06 Millionen Zuschauer die 40 regulären "maybrit illner"-Ausgaben. Hinzu kamen zwei Spezial-Ausgaben, am 19. August 2021 zu Afghanistan und am 26. September 2021 zur Bundestagswahl.

15,2 Prozent Marktanteil für "maybrit illner" 2021 bedeutet auch eine Steigerung gegenüber 2020: Im Jahr zuvor sahen im Schnitt 2,88 Millionen Zuschauer die 41 "maybrit illner"-Ausgaben, bei einem Marktanteil von 14,3 Prozent.