BDI-Chef Russwurm und Manuela Schwesig heute zu Gast bei Maybrit Illner

Maybrit Illner begrüßt heute auch BDI-Chef Russwurm im ZDF-Studio. Thema: "Erst Preisschock, jetzt Pleitewelle?" Hier finden Sie alle Infos zur Sendung.

15.09.2022 | Stand: 08:49 Uhr

Maybrit Illner ist heute (Donnerstag, 15. September 2022) wieder mit ihrem Politik-Talk im Fernsehen. Die Moderatorin behandelt mit ihren Gästen heute um 22.15 Uhr dieses Thema: Die Kosten der Krise - erst Preisschock, jetzt Pleitewelle?

Hier finden sie alle Informationen zum heutigen ZDF-Talk.

Gäste bei Maybrit Illner heute am Donnerstag, 15. September 2022

Manuela Schwesig ( SPD

Katrin Göring-Eckardt (Bündnis90/Die Grünen), Bundestagsvizepräsidentin

Yasmin Fahimi, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)

Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI)

Johannes Vogel ( FDP

Das ist das Thema heute bei Maybrit Illner

Energie-Preisschock und Inflation treffen Deutschland hart. Die Gewerkschaften kämpfen für höhere Löhne, und die Regierung wirbt für steuerfreie Einmalzahlungen. Doch mittlerweile steigt die Zahl der Insolvenzen - immer mehr Unternehmen benötigen selbst Hilfe vom Wirtschaftsminister. Seine Rettungsschirme werden immer größer.

Der Chef des BDI, Siegfried Russwurm, warnt vor einer „massiven Rezession“. Lässt sie sich noch verhindern? Lassen sich Strom- und Gas-Preise deckeln? Wer trägt die Kosten dieser Krise? Diese Fragestellungen wollen Maybrit Illner und Gäste heute besprechen.

Im Anschluss an Illner läuft Markus Lanz

Uhrzeit und Mediathek: Wann kommt die Sendung mit Maybrit Illner heute?

Maybrit Illner zeigt das ZDF in der Regel am Donnerstag um 22.15 Uhr, so auch heute. Im Anschluss kommt Markus Lanz.

Die Talksendungen können dann auch als Stream und Wiederholung kostenfrei in der ZDF-Mediathek angesehen werden.

Das ist die Sendung "maybrit illner"

Einmal wöchentlich moderiert Maybrit Illner ihre gleichnamige Polit-Talkshow. Bei ihren Gästen handelt es sich um Persönlichkeiten der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus Deutschland und der Welt. Live aus Berlin wird kontrovers das „Thema der Woche“ diskutiert.

Maybrit Illner wurde 1965 in Berlin geboren und ist eine der bekanntesten deutschen Polit-Talkerinnen. Seit 2007 moderiert sie die nach ihr benannte Sendung im ZDF - mit sehr guten Quoten. 2021 etwa erzielte "maybrit illner" die höchste Zuschauerresonanz seit Sendebeginn. Im Schnitt erreichten die Sendungen einen Marktanteil von 15,2 Prozent – der Spitzenwert in diesem Jahr für Polittalks im deutschen Fernsehen und der beste Wert für Maybrit Illner seit 1999. Insgesamt sahen im Schnitt 3,06 Millionen Zuschauer die 40 regulären "maybrit illner"-Ausgaben. Hinzu kamen zwei Spezial-Ausgaben - am 19. August 2021 zu Afghanistan und am 26. September 2021 zur Bundestagswahl.

15,2 Prozent Marktanteil für "maybrit illner" 2021 bedeuten auch eine Steigerung gegenüber 2020: Im Jahr zuvor sahen im Schnitt 2,88 Millionen Zuschauer die 41 "maybrit illner"-Ausgaben, bei einem Marktanteil von 14,3 Prozent.