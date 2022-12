Medienbericht: Boris Becker ist frei

Boris Becker soll nach fast acht Monaten aus dem Gefängnis entlassen worden sein. Er soll nach Deutschland abgeschoben werden.

15.12.2022 | Stand: 12:48 Uhr

Boris Becker ist wieder auf freiem Fuß. Wie die Bild berichtet, wurde der 55-Jährige am Donnerstagmorgen um 8 Uhr britischer Zeit aus dem Huntercombe-Gefängnis in Oxfordshire entlassen. Gegen Mittag soll sich der ehemalige Profi-Tennisspieler bereits auf dem Weg zum Flughafen befunden haben.

Schon am Mittwoch sorgten Medienberichte um eine angeblich Freilassung von Becker für Verwirrung. Der 55-Jährige sollte am Nachmittag in einem Privatjet in München ankommen. Weil das Flugzeug witterungsbedingt nicht landen konnte, sei es nach Oberpfaffenhofen umgeleitet worden. Doch als der Jet landete, sei Becker doch nicht an Bord gewesen.

Boris Becker saß fast acht Monate lang im Gefängnis

Becker wurde am 29. April wegen Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Knapp acht Monate saß er in Haft. Jetzt wurde er nach Deutschland abgeschoben. Grund für die Freilassung ist ein Schnellverfahren, für das er offenbar zugelassen wurde. Durch dieses können ausländische Häftlinge ihre Entlassung und Abschiebung in ihre Heimatländer beantragen. Dadurch sollen britische Gefängnisse entlastet und Geld gespart werden.

Apple veröffentlicht Trailer zu Doku über Boris Becker

Das ist nicht die einzige gute Nachricht für Fans der Tennislegende, denn der StreamingdienstApple TV+ hat eine Dokumentation über Becker angekündigt. Sie basiere auf drei Jahren exklusivem Zugang zu Becker und werde "alle Aspekte des Mannes" beleuchten, hieß es in einer Mitteilung. Einen Titel der zweiteiligen Serie gibt es noch nicht, und auch der Veröffentlichungstermin ist noch unklar.

Ein kurzer Trailer, der von Apple TV+ veröffentlicht wurde, zeigt Becker mit geröteten Augen und brüchiger Stimme wenige Tage vor der Strafmaßverkündung. "Ich habe meinen Tiefpunkt erreicht. Ich werde sehen, was ich damit anfange." Der Trailer endet mit Beckers Worten: "Es ist Mittwochnachmittag, am Freitag werde ich den Rest meines Lebens kennen."