Medienberichte: Russische Raketen in Polen eingeschlagen - Zwei Tote

In einem polnischen Dorf nahe der ukrainischen Grenze sollen zwei russische Raketen eingeschlagen sein. Das US-Verteidigungsministerium prüft die Berichte.

15.11.2022 | Stand: 21:06 Uhr

Zwei russische Raketen sind in dem polnischen Dorf Przewodów in der Nähe der Grenze zur Ukraine laut mehrerer Medienberichte eingeschlagen. Dabei sollen zwei Menschen gestorben sein. Daraufhin berief Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki den Ministerrat für nationale Sicherheit und Verteidigung ein, wie ein Regierungssprecher auf Twitter bekannt gab.

Nun prüft das US-Verteidigungsministerium die Berichte über den angeblichen Einschlag in Polen. Die Presseberichte seien dem Pentagon bekannt, sagte ein Sprecher am Dienstag in Washington. Zum jetzigen Zeitpunkt habe das Ministerium aber keine Informationen, die diese Berichte bestätigen könnten. "Wenn wir ein Update zur Verfügung stellen können, werden wir dies tun", sagte der Sprecher weiter.

Raketen aus Russland in Polen eingeschlagen?

Der private polnische Radiosender Zet hatte zuvor berichtet, zwei verirrte Raketen seien am Dienstag in dem polnischen Dorf nahe der Grenze eingeschlagen. Nach unbestätigten Angaben seien zwei Menschen getötet worden. Es wäre der erste derartige Vorfall in dem seit fast neun Monaten dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Polen, ein Nachbarland der Ukraine, ist Mitglied der EU und des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato. (mit dpa)

