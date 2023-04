Medienethikerin: "Wir brauchen eine Kennzeichnungspflicht für KI-Bilder"

Es wird immer schwerer, künstlich generierte Bilder zu erkennen. Die Wissenschaftlerin Jessica Heesen erklärt, wie wir mit dieser Herausforderung umgehen können.

15.04.2023 | Stand: 21:39 Uhr

Frau Heesen, haben Sie Tipps, wie man Bilder erkennt, die von einer Künstlichen Intelligenz (KI) generiert wurden?

Jessica Heesen: KI-Bilder haben häufig Probleme mit Schatten, die unnatürlich aussehen. Sie sind oft an manchen Stellen hyperscharf und an anderen weniger scharf. Inzwischen gibt es aber auch täuschend echt aussehende KI-Bilder. Diese haben noch manchmal Probleme bei der realistischen Darstellung von Händen und Fingern, auch bei Haaren wird es für die KI kritisch. Aber viele KI-Bilder sind für Menschen sehr schwer zu erkennen.

Wie problematisch ist das?

Heesen: Die Suggestionskraft von Bildern und Videos ist extrem groß. Deshalb kann man Personen dadurch sehr schaden. Ein Beispiel: Es gibt viele manipulierte Pornodarstellungen von Frauen, die dabei nie mitgewirkt haben. Und dann haben wir den politischen Bereich – dort sind Manipulationen besonders heikel. Die Öffentlichkeit ist eine Keimzelle der Demokratie. Hier drücken wir als Bürgerinnen und Bürger unsere Meinungen aus, es werden Positionen verhandelt und man verständigt sich auf gemeinsame gesellschaftliche Handlungsregeln. In diesem Bereich der politischen Meinungsbildung sind falsche, manipulierte Bilder und Videos sehr gefährlich.

Bild-Manipulationen sind aber nichts Neues. Die Sowjetunion etwa hat schon Leo Trotzki aus dem Foto einer Lenin-Rede herausretuschiert.

Heesen: Man muss unterscheiden zwischen Fälschungen, die auf echten Fotografien beruhen, und Bildern, die komplett neu durch KI generiert werden. Bilder, die auf echtem Material basieren, kann man mit einfachen Mitteln manipulieren. Allein die Auswahl des Bildausschnitts ist eine Form der Manipulation, auch die Art der Beleuchtung. Es wird oft vergessen, dass letztendlich jedes Bild eine Komposition ist und immer etwas Künstliches hat – ein Foto kann nie die gesamte Wirklichkeit abbilden. Schon hier brauchen wir Medienkompetenz. Mit KI-generierten Bildern gibt es nun viel mehr Möglichkeiten, noch stärker in das einzugreifen, was gesehen werden soll.

Umso interessanter sind Ihre Tipps, wie man KI-Bilder erkennen kann. Nur sind die vermutlich gar nicht so lange aktuell, wenn Künstliche Intelligenz immer besser wird?

Heesen: Wir sind jetzt schon überfordert, echte Bilder von denen zu unterscheiden, die KI-generiert sind. Deswegen ist es enorm wichtig, dass es eine verpflichtende Kennzeichnung für solche Bilder gibt.

Wie könnte so etwas aussehen?

Heesen: Erst einmal brauchen wir eine Kennzeichnungspflicht, wie sie im Journalismus beispielweise schon üblich ist. Symbolbilder etwa werden gekennzeichnet und man schreibt auch dazu, wenn ein Foto mit einem Programm wie Photoshop verändert wurde. Solche Kennzeichnungen könnte man auch bei KI-generierten Bildern einführen. Aber das machen dann natürlich nur diejenigen, die gute Absichten haben und die Öffentlichkeit informieren wollen.

Und was kann man gegen diejenigen tun, die Fälschungen als echt verbreiten wollen?

Heesen: Hier könnte KI selbst ermitteln, welche Bilder durch KI erzeugt wurden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, etwa eine Art unsichtbares Wasserzeichen. Beim Erstellen kann das Programm die Information, dass es sich um ein KI-Bild handelt, mittransportieren – nicht so, dass das menschliche Auge das sieht, sondern auf einer anderen Ebene. Das kann wiederum durch Maschinen erkannt werden.

So ein Programm könnte man zum Beispiel in sozialen Netzwerken integrieren. Die könnten dann bei jedem Bild anzeigen, ob es von einer KI erzeugt wurde oder nicht.

Heesen: Genau, aber das ist noch Zukunftsmusik. Ganz generell wird die Authentifizierung von Bildern wichtiger. In sozialen Medien gibt es Häkchen, damit man weiß, dass ein Account wirklich von einer bestimmten Person ist. Nach diesem Vorbild könnte man auch für authentische Bilder eine Art Echtheitszertifikat ausgeben, damit Nutzerinnen und Nutzer sicher sein können, dass sie echt sind.

Wer könnte solche Vorschriften erlassen?

Heesen: Auf europäischer Ebene wird ein KI-Regulierungsvorschlag der Kommission von vergangenem Jahr beraten, der eine Verpflichtung zur Kennzeichnung von KI enthält. Nicht nur in Bezug auf Bilder, Videos, Texte oder Audiodateien, sondern auf alle möglichen Prozesse, an denen KI beteiligt ist. Das ist alles noch relativ vage. Auch der Digital Services Act der EU soll dafür sorgen, dass Plattformbetreiber ein großes Interesse daran haben, nicht an der Verbreitung von Falschnachrichten beteiligt zu sein. Die gesetzlichen Vorgaben können dazu führen, dass sie Systeme nutzen, die KI-generierte Bilder kennzeichnen oder Fakes aussortieren. Letztendlich kann man aber nie sicher sein, dass man alle kriegt. Es wird also immer Probleme mit KI-generierten Bildern geben, die wir nicht erkennen.

Und wenn niemand mehr sicher sagen kann, welche Bilder falsch sind, kann auch bei einem echten Bild jeder behaupten, es wäre ein Fake.

Heesen: Das ist die sogenannte Lügner-Dividende. Dann behauptet man einfach – so wie Donald Trump das auch schon in Bezug auf Videos gemacht hat –, es wäre alles manipuliert. Deswegen ist es wichtig, authentische Bilder nach einem vertrauenswürdigen System als echt zu kennzeichnen. Es ist eine zunehmend wichtige Aufgabe des Journalismus, Texte und Bilder zu verifizieren. Es gibt Spezialisten, die so etwas können – mit entsprechender Software, aber auch mit viel Recherchearbeit.

Und wo können Privatpersonen ansetzen?

Heesen: Zu den Gegenmaßnahmen gehört auch die kritische Medienkompetenz. Was steckt eigentlich hinter einem Bild? Wie ist es komponiert? Und auch: Was kann man mit KI eigentlich alles machen? Das müssten wir einerseits an den Schulen vermitteln. Damit müssen wir uns aber andererseits auch alle in Form des lebenslangen Lernens beschäftigen.