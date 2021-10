Mehrere Tote bei Explosion in einer Moschee in Afghanistan

In einer Moschee im Norden des Landes kamen bei einer Explosion mehrere Menschen ums Leben. Bisher hat sich noch niemand zu dem Anschlag bekannt.

08.10.2021 | Stand: 14:46 Uhr

In der Provinz Kundus im Norden Afghanistans sind bei einer Explosion in einer Moschee mehrere Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden. Das teilte ein Sprecher der militant-islamistischen Taliban, Dschawad Sargar, am Freitag mit. Eine genaue Opferzahl und weitere Details zu dem Vorfall lägen noch nicht vor, sagte Sargar.

Der afghanische Journalist Saki Darjabi schrieb auf Twitter, unbestätigten Berichten zufolge handle es sich um einen Angriff durch einen Selbstmordattentäter.

Huge blast in Shia Mosque in Sayed Abad, Kunduz. unconfirmed reports says it was suicide attack. #Afghanistan — Zaki Daryabi (@ZDaryabi) October 8, 2021

Video auf Sozialen Medien zeigt fliehende Menschen nach Explosion in Afghanistan

Auf einem in sozialen Medien geteilten Video ist zu sehen, wie Männer und Frauen nach der mutmaßlichen Explosion eine Straße hinunterlaufen und schreien. Lokale Medien berichteten, es handle sich um eine schiitische Moschee.

Bisher bekannte sich niemand zu dem Angriff. In der Vergangenheit hatte vor allem die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) schiitische Ziele in Afghanistan angegriffen.