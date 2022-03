Messerangriff im Museum of Modern Art: Mann sticht Mitarbeiterinnen nieder

Im weltberühmten MoMA in New York City hat ein Mann zwei Mitarbeiterinnen niedergestochen. Das Museum wurde evakuiert. Was war der Grund für die Tat?

13.03.2022 | Stand: 12:08 Uhr

Ein Mann hat am Samstagnachmittag (Ortszeit) bei einer Messerattacke im weltberühmten Museum of Modern Art (MoMA) in New York zwei weibliche Angestellte verletzt. Laut der Polizei griff der Museumsbesucher die Mitarbeiterinnen offenbar aus Wut über den Entzug seiner Jahreskarte an.

Die beiden Frauen seien am Rücken, am Schlüsselbein und am Nacken verwundet worden, sagte John Miller, der stellvertretende Chef der New Yorker Polizei. Die Opfer des Angriffs seien sofort in ein Krankenhaus gebracht worden und befinden sich laut Polizei in einem stabilen Zustand. Infolge des Angriffs wurde das gesamte Museum evakuiert und für den Rest des Tages geschlossen. Im Internet verbreitete Videos zeigen eine Menschenmenge, die das Museum verlässt.

Bisher hat es nach Angaben der New Yorker Polizei noch keine Festnahme gegeben. Auch zu den Hintergründen der Tat gibt es keine Angaben. Mehrere US-Medien berichteten, dass die Polizei einen Verdächtigen identifiziert habe. Die New Yorker Polizei rief dazu auf, das Gebiet rund um das Museum "wegen polizeilicher Ermittlungen" zu meiden.

Messerangriff im MoMA wegen Entzug der Jahreskarte

Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen regelmäßigen Besucher des MoMA. "Gegen 16:15 Uhr heute Nachmittag betrat eine Person das Museum, versuchte unter Vorlage ihrer Mitgliedskarte Einlass zu erhalten und wurde abgewiesen, weil die Mitgliedschaft abgelaufen war“, fasste Miller zusammen. Dem Mann war „aufgrund von zwei Vorfällen mit ungebührlichem Verhalten hier im Museum an zwei verschiedenen Tagen“ die Jahreskarte entzogen worden. Als ihm am Samstag der Zutritt verwehrt wurde, sei er über den Empfangstresen gesprungen und habe mehrfach auf die beiden Mitarbeiterinnen eingestochen.

Messerattacke im MoMA: Verdächtiger ist polizeilich bekannt

Der Verdächtige wurde beim Verlassen des Museums auf Video aufgenommen und die Polizei hat die Richtung seiner Flucht ermittelt.

Der Mann ist der New Yorker Polizei bekannt und wird von der Polizei im Zusammenhang mit zwei anderen Vorfällen in Midtown Manhattan, wo sich das Museum befindet, gesucht.

