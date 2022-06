Nach der Messerattacke in einer Unterkunft für Geflüchtete in Kressbronn (Bodenseekreis) liegt das vorläufige Ergebnis der Obduktion vor.

29.06.2022 | Stand: 16:29 Uhr

Bei einer Messerattacke in einer Unterkunft für Geflüchtete in Kressbronn (Bodenseekreis) ist am Sonntagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Am Dienstag wurde die Leiche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg von Rechtsmeidzinern obduziert. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt berichten, ergab die Untersuchung, dass eine Stichverletzung im Brustbereich zum Tod des Opfers geführt haben dürfte.

Kressbronn: Verletze nach Messerattacke außer Lebensgefahr

Von den fünf Verletzten schwebt zwischenzeitlich niemand mehr in Lebensgefahr, drei von ihnen befinden sich jedoch weiterhin im Krankenhaus. Vier der Personen waren in der Asylbewerberunterkunft selbst wohnhaft, eine Verletzte war zur Tatzeit dort zu Besuch. Nach wie vor sind Ermittlungsteams der Kripo Friedrichshafen damit beschäftigt, die Beteiligten zu vernehmen. Die Ermittlungsmaßnahmen gestalten sich sehr umfangreich.

Außerdem werden Betreuungsmaßnahmen in Abstimmung mit dem Landratsamt des Bodenseekreises durchgeführt. Die Spurensicherungsmaßnahmen in den betroffenen Gebäuden sind am Dienstagnachmittag abgeschlossen worden, sodass die Objekte zwischenzeitlich wieder freigegeben werden konnten.

