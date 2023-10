Extrem gefährlicher Hurrikan Otis steuert auf Mexiko zu

Noch befindet sich Hurrikan Otis, der inzwischen die höchste Stufe fünf erreicht hat, über dem Pazifik. Doch in wenigen Stunden soll er auf die Westküste Mexikos treffen.

25.10.2023 | Stand: 15:08 Uhr

Der Hurrikan Otis hat sich auf dem Weg zu Mexikos Westküste schnell zu einem extrem gefährlichen Sturm der höchsten Stufe fünf entwickelt. Laut dem US-Hurrikanzentrum in Miami (NHC) erreichte der Pazifiksturm anhaltende Windgeschwindigkeiten von fast 270 Kilometern pro Stunde. Das Zentrum von Otis befand sich südöstlich des berühmten Badeorts Acapulco an der Pazifikküste.

Hurrikan Otis soll am Morgen auf Küste in Mexiko treffen

Der Hurrikan wird den Vorhersagen zufolge voraussichtlich zwischen 4 und 6 Uhr morgens (Ortszeit) auf die Küste zwischen Acapulco und Tecpan de Galeana im Bundesstaat Guerrero treffen, wie die mexikanische Tageszeitung El Universal berichtet. Er könnte laut NHC "katastrophale" Schäden anrichten. Es werden Regenfälle, Sturmböen mit bis zu 270 km/h und bis zu zehn Meter hohe Wellen erwartet.

Die Behörden von Guerrero riefen die Bevölkerung auf, vor dem Eintreffen des Hurrikans Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Bei heftigen und anhaltenden Regenfällen kommt es im Süden von Mexiko häufig zu Erdrutschen und Überschwemmungen , die Todesopfer und erhebliche Schäden verursachen können.

Wahrscheinlichkeit von Hurrikans nimmt mit Erderwärmung zu

Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die Wahrscheinlichkeit starker Stürme wird durch die zunehmende Erderwärmung erhöht. Ab einer Windgeschwindigkeit von 119 Kilometern pro Stunde spricht man von einem Hurrikan . Die Hurrikansaison beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. In beiden Regionen endet sie am 30. November.

Die Stärke von Hurrikans wird nach einer von den Meteorologen Herbert Saffir und Robert Simpson entwickelten Skala bemessen: Ein Hurrikan der Kategorie eins erreicht bis zu 153 Kilometern pro Stunde. Stufe zwei gilt bis Tempo 177, Stufe drei bis 208 und Stufe vier bis 251. Verheerende Schäden drohen bei einem Hurrikan der höchsten Kategorie fünf, der mit einer Windgeschwindigkeit von mehr als 251 Kilometern pro Stunde rotiert. Wirbelstürme gewinnen oft bei ihrem Zug über das Meer an Stärke. Über Land verlieren sie schnell ihre Kraft, weil der Nachschub feuchtwarmer Luftmassen fehlt. (mit dpa)