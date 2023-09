Der Charakterschauspieler Michael Douglas wird 79

Der Vater ist Schauspieler, er selbst spielte Gordon Gekko: Michael Douglas hat einiges erlebt . Jetzt wird er 79.

25.09.2023 | Stand: 06:30 Uhr

Zuletzt war er Anfang des Jahres im Marvel-Universum zu sehen, und zwar in Ant-Man and the Wasp als Dr. Henry Pym. Jetzt wird Michael Douglas 79. Jahre alt.

Michael Douglas - ein Steckbrief

geboren am 25. September 1944

sein gebürtiger Name lautet: Michael Issurowitsch Demsky

sein Vater ist der Schauspieler Kirk Douglas

hat drei Kinder aus zwei Ehen

ist seit 2000 mit der walisischen Schauspielerin Catherine Zeta-Jones verheiratet

hat zwei Oscars gewonnen

Auf dem Weg zum ersten Oscar

Michael Douglas wurde als Sohn des Schauspielers Kirk Douglas und Diana Dill am 25. September 1944 in New Brunswick im US-Bundesstaat New Jersey geboren. Der junge Douglas besuche in Massachusetts die Eaglebrook School in Deerfield und nach dem Studium an der University of California ging es nach New York. Dort ließ er sich Anfang der 1960er Jahre zum Schauspieler und Regisseur am Neigbourhood Playhouse und dem American Pie Theater ausbilden. Mit 31 Jahren gab es für Douglas dann den ersten Oscar: Sein Vater Kirk hatte ursprünglich die Filmrechte für Einer flog über das Kuckucksnest erworben, aber es gelang ihm nie ein Filmstudio für die Produktion an Land zu ziehen. Und dies obwohl es mit Kirk Douglas in der Hauptrolle bereits 1963 im Theater uraufgeführt wurde. Kirk Douglas gab dann die Filmrechte an seinen Sohn Michael weiter. Dieser gewann dann sechs Jahre nach seinem Leinwanddebüt in Hail, Hero! seinen ersten Ocsar als Produzent in der Kategorie Bester Film.

Bereits ab 1972 wurde Douglas berühmt durch die Rolle als Inspector Steve Heller in der Fernsehserie Die Straßen von San Francisco, die bis 1977 lief. Für diese Rolle erhielt er drei Emmys. Im Film Wall Street erhielt er dann 1988 den Oscar als bester Hauptdarsteller in seiner Rolle als Ekel Gordon Gekko. Diese Rolle spielte er dann 2010 wieder. Durch diesen Oscar-Gewinn ist Douglas, neben Laurence Oliver, der Einzige, der einen Oscar in der Kategorie Bester Film als auch Bester Hauptdarsteller inne hat.

Michael Douglas ist einer der Charakterschauspieler Hollywoods. Vor allem jüngere Kinoenthusiasten dürften Michael Douglas durch das MCU (Marvel Cinemativ Universe) als Henry Pym kennen. Seit 2015 trat er in vier Filmen des Franchises auf. So auch im Frühjahr diesen Jahres.

Krebs und Catherine Zeta-Jones

1998 lernte Douglas über Danny DeVito seine späteren Ehefrau Catherine Zeta-Jones kennen. Die beiden trennen 25 Jahre. Am 18. November 2000 heiratete Douglas Zeta-Jones. Zusammen haben sie die Kinder Dyland Michael (2000) und Carys Zeta (2003). Zwischenzeitlich lebten beide getrennt, nach Douglas Krebsdiagnose 2010, was unter anderem zu einer Depression bei Zeta-Jones führte und sie in Folge dessen mit ihrer Bipolaren Störung an die Öffentlichkeit ging. Der Krebs war fortgeschrittener Zungenkrebs und Douglas unterzog sich einer Strahlen- sowie Chemotherapie. 2011 vermeldete der Schauspieler, dass er den Krebs besiegt hat.

Douglas ist Demokrat und unterstützte unter anderem Barack Obama finanziell im Wahlkampf. Darüber hinaus ist er Verfechter einer Waffenkontrolle in den Vereinigten Staaten, sowie für atomare Abrüstung.