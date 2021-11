Michael Wendler und Laura Müller jetzt "hautnah" auf OnlyFans: Was sie auf der Plattform treiben

Heiße Nachrichten von Michael Wendler und Laura Müller: Das Paar geht auf "OnlyFans" mit ihren Anhängern auf Tuchfühlung. Was ist das für eine Internetseite?

29.11.2021 | Stand: 17:10 Uhr

Bilder sagen manchmal mehr als Worte. Und bei der Bezahl-Plattform "OnlyFans" erst recht. Auch im Falle des wohl zumindest in Deutschland derzeit bekanntesten Neuzugangs auf OnlyFans: Den Wendlers. Und dementsprechend ist das Erste, das dem User auf deren Profil auf "OnlyFans" entgegenspringt, Laura Müllers kaum verhüllter Po.

Die untere Rückseite der 21 Jährigen ist lediglich durch einen blauen dünnen Tanga verhüllt. Ein Vorgeschmack dessen, was besonders treue und neugierige Fans von Schlagersänger Michael Wendler und seiner Ehefrau erwartet?

Immerhin verspricht Laura Müller samt Gatten in ihrem Profil: "Erlebe uns ab sofort ganz privat und hautnah! Das gab es noch NIE!" Sogar einen Platz in der ersten Reihe könne man sich sichern, versprechen die Wendlers - insofern man bereit ist, ordentlich dafür zu bezahlen. Doch was bekommen User überhaupt dafür?

Was ist eigentlich OnlyFans?

OnlyFans ist eine App und Online-Plattform, die seit 2016 existiert. Ähnlich wie bei Instagram und Facebook ist es auf OnlyFans möglich, Fotos, Videos und Beiträge mit der Community zu teilen. Allerdings gibt es dort die Funktion, die eigenen Inhalte hinter eine Bezahlschranke zu stellen. Wer sich diese bestimmten Medien ansehen will, muss dafür also blechen. Bei OnlyFans müssen die Follower monatlich in die Tasche greifen, um die Exklusiv-Inhalte anderer sehen zu können.

Damit sollte ursprünglich Künstlern, Influencern und anderen Medienschaffenden eine Plattform geboten werden, auf der sie nicht auf Werbeeinnahmen oder Verkäufen angewiesen sind. Doch stattdessen entwickelte sich OnlyFans zu einem sozialen Netzwerk, in dessen Videos, Bildern und Live-Streams gegen Geld die Hüllen fallen gelassen wurden. Der Spiegel nannte diesen Phänomen gar "Intimfluecer". Spott und Häme für die neuen Karrierepläne des Wendlers hagelt es jedenfalls bereits im Internet:

Passt bitte auf, wenn ihr ins Internet geht: Der Wendler hat jetzt einen OnlyFans-Account! pic.twitter.com/qPbqkdApR4 — eBay Kleinanzeigen (@eBay_KA) November 29, 2021

2021: kann nicht mehr schlimmer werden



Wendler: hold my beer ich mach jetzt Onlyfans — Prof. Hams (Boostered) (@profhams) November 29, 2021

Geldsorgen bei den Wendlers: Doch nicht so egal?

Die intimen Einblicke sind für Wendler-Müller-Fans nicht gerade billig. Satte 35 Dollar und damit rund 31 Euro im Monat kostet das OnlyFans-Abo bei den Wendlers - im Schnitt liegt der Preis zwischen zehn und 15 Euro. Ob der eingeschworene Verschwörungserzähler und USA-Auswanderer Wendler mit diesen Einnahmen seine angeblich ziemlich hohen Steuerschulden begleichen will?

Damit das klappt, muss Wendler aber höchstwahrscheinlich mehr präsentieren können als nur Lauras Po. Ob aber nun Hardcore-Porno oder doch eher Amateur-Erotik: Das wird sich jedenfalls ab dem 1. Dezember wortwörtlich zeigen. Denn da soll es laut den Wendlers offiziell auf OnlyFans losgehen. (Lesen Sie auch: Damit er vor Gericht erscheint: Haftbefehl gegen Michael Wendler)