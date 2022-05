Michelle Williams ist erneut schwanger

Die Schauspielerin erwartet ihr drittes Kind. Es ist das zweite mit ihrem Ehemann Thomas Kail.

11.05.2022 | Stand: 15:20 Uhr

Die US-Schauspielerin Michelle Williams (("My Week with Marilyn") erwartet ihr drittes Kind. "Es ist eine große Freude", sagte die 41-Jährige am Dienstag dem US-Magazin "Variety".

"Im Laufe der Jahre fragt man sich, was sie für einen bereithalten oder nicht. Es ist aufregend zu entdecken, dass etwas, das man sich immer wieder wünscht, nun noch einmal möglich ist. Dieses Glück geht an mir und meiner Familie nicht vorüber."

Das Baby soll demnach im Herbst zur Welt kommen. Vor der Geburt werde sie eine kleine Auszeit vom Filmgeschäft nehmen, kündigte Williams an. "Ich habe mich gefragt, ob ich während der Schwangerschaft arbeiten könnte, aber ich bin zu müde."

Für Williams ist es das zweite gemeinsame Kind mit ihrem Ehemann, dem Theaterregisseur Thomas Kail (44). Das Paar hat bereits einen Sohn, der 2020 zur Welt kam. Williams hat zudem eine 16-Jährige Tochter aus einer Beziehung mit dem verstorbenen Schauspieler Heath Ledger.

© dpa-infocom, dpa:220511-99-240241/4

Lesen Sie auch