Zwei Schwerstverletzte bei Explosion in Chemie-Labor

Bei einer Explosion in einem Chemielabor in Minden sind zwei Menschen schwer verletzt wurden. Weitere erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

28.06.2022 | Stand: 15:52 Uhr

Bei einem Unfall im Labor eines Chemikalienherstellers in Minden sind zwei Personen sehr schwer verletzt worden. Zwei weitere erlitten nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen. Es sei zu einer Verpuffung in einem Prüflabor gekommen, das nicht Teil der Produktion sei, sagte eine Sprecherin des Schweizer Unternehmens Siegfried PharmaChemikalien am Dienstag. Dadurch sei ein Brand ausgebrochen, bei dem zwei Mitarbeiter schwer verletzt wurden. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.

Minden: Mehrere Verletzte nach Explosion in Chemielabor

Weshalb es zu der Verpuffung kam, war zunächst unklar. Die Werksfeuerwehr, die Berufsfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr seien mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen.

Siegfried stellt am Standort Minden pharmazeutische Wirkstoffe her, die dann von Pharmaunternehmen zu Medikamenten weiterverarbeitet werden.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.