Mindestlohn, Maskenpflicht, Gas-Steuer: Das ändert sich im Oktober

Viele Änderungen und neue Gesetze im Oktober stehen an. Und sie haben direkte Auswirkungen auf unser Geld. Was ändert sich im Oktober? Hier der Überblick.

29.09.2022 | Stand: 11:01 Uhr

Was ändert sich im Oktober 2022 in Deutschland? Um es gleich vorab zu sagen: sehr viel. Der Mindestlohn in Deutschland steigt, es gibt neue Corona-Regeln - und wer mit Gas heizt, erlebt ein finanzielles Wechselbad. Hier der Überblick über die wichtigsten Änderungen und neuen Gesetze im Oktober.

Neu im Oktober: Der Mindestlohn steigt auf 12 Euro

Am 1. Oktober 2022 wird der Mindestlohn in Deutschland zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöht. Er steigt von 10,45 Euro brutto pro Arbeitsstunde auf dann 12 Euro brutto pro Stunde. Von der Erhöhung des Mindestlohns profitieren nach einer neuen Studie rechnerisch 6,64 Millionen Menschen in Deutschland, viele von ihnen in Mini- und Teilzeitjobs. Die Lohnsteigerungen freuen zwar die Betroffenen, könnten aber auch wieder Auswirkungen auf die Preise haben und manche Produkte und Dienstleistungen teurer machen.

Gleichzeitig mit dem Mindestlohn wird im Oktober die Verdienstobergrenze für Mini- und Midijobs angehoben: In Minijobs beträgt sie zukünftig statt bisher 450 Euro 520 Euro, was einer Arbeitszeit von zehn Stunden pro Woche entspricht. Für Midijobs wird die Grenze von 1300 Euro auf 1600 Euro angehoben.

Neue Corona-Regeln ab 1. Oktober

Ab 1. Oktober gilt in Deutschland ein neues Infektionsschutzgesetz, das das weitergehende Regeln zu Masken und Tests vorschreibt. Jedes Bundesland kann zudem weitere Corona-Regeln wie Maskenpflichten in Innenräumen wie Gaststätten, Kinos oder Theatern verhängen.

Trotz steigender Zahlen im Freistaat sieht die Staatsregierung noch keinen Anlass zum Handeln: Verschärfungen der Corona-Regeln in Bayern sind nicht geplant. Aber auch keine Lockerungen. Die bisher bestehenden Maßnahmen - darunter die Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr sowie in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen - blieben in Bayern bestehen, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU). Das bedeutet konkret:

Nahverkehr: Hier gibt es keine bundeseinheitliche Regelung. So bleibt es in Bayern bei der aktuellen Maskenpflicht im ÖPNV – in Bussen und Bahnen reicht auch weiterhin eine einfache medizinische Maske.

Fernverkehr: Eine FFP2-Maskenpflicht gilt zudem im öffentlichen Fernverkehr, also in Zügen oder Fernbussen.

Flugzeuge: Ab dem 1. Oktober endet allerdings die Maskenpflicht in Flugzeugen. Die Bundesregierung soll sie bei steigenden Fallzahlen per Verordnung ohne Zustimmung des Bundesrats aber wieder einführen können.

Praxen, Pflegeheime und Kliniken: Eine FFP2-Maskenpflicht gilt in Arztpraxen und „Praxen aller Heilberufe“, sowie eine Masken- und Testpflicht in Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen und für ambulante Pflegedienste.

Mehrwertsteuer auf Gas sinkt ab 1. Oktober - aber die Gasumlage kommt vielleicht

Wer aktuell mit Gas heizt, lebt derzeit in ungewissen Zeiten. Um Verbraucher von den explodierenden Energiekosten zu entlasten, soll voraussichtlich die Mehrwertsteuer auf Erdgas zum 1. Oktober von 19 auf 7 Prozent sinken. Darüber will der Bundestag am Freitag abstimmen. Unklar ist aber zugleich noch, was mit der Gasumlage ist. Die Bundesregierung plante eigentlich ab Oktober eine Umlage von 2,4 Cent je Kilowattstunde für alle Gasverbraucher, um Importeure zu stützen. Einige von ihnen sind wegen ausbleibender Gaslieferungen aus Russland in Schieflage geraten. Allerdings ist die Maßnahme ungewiss: Koalitionspolitiker haben angekündigt, dass die Umlage nicht kommen soll.

Gasheizungs-Check ab 1. Oktober für Wohnungseigentümer Pflicht

Gebäudeeigentümer mit Gasheizungen sind künftig zur Überprüfung ihrer Heizung verpflichtet, um Energie zu sparen. Die Regelung tritt am 1. Oktober in Kraft und gilt für zwei Jahre. Wieviel so ein Heizungs-Check kostet, ist vom Einzelfall abhängig.

Frist für die Grundsteuererklärung endet im Oktober

Noch bis zum 31. Oktober haben Immobilieneigentümer Zeit, ihre Grundsteuererklärung einzureichen. Wer dem nicht nachkommt, muss mit Erinnerungsschreiben des Finanzamtes oder Zwangsgeldern rechnen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) betonte allerdings zuletzt, dass er in einer Verlängerung der Abgabefrist weiterhin eine Option sieht. Die Frist beruhe nicht auf einer bundesgesetzlichen Regelung, sondern auf Festlegungen der Länder, betonte ein Sprecher des Finanzministeriums.

