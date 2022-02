Anzug statt Kleid: Minnie Mouse zieht sich um

Minnie Mouse trägt nicht mehr nur ihr rotes, gepunktetes Kleid. Die Modedesignerin Stella McCartney hat der Disney-Figur ein neues Outfit verpasst.

Was ziehe ich nur an? Es gibt Menschen, die sich dieser Frage jeden Morgen ausgiebig widmen, Kombinationen auf dem Bett ausbreiten, die Blautöne fein aufeinander abstimmen, sich was trauen: Curry zu Orange zum Beispiel. Andere kramen am liebsten Praktisch-Bewährtes aus Schubladen: irgendetwas zur Jeans, oder am besten alles schwarz.

Fast ausnahmslos trug sie rotes, gepunktetes Kleid

Die Disney-Figur Minnie Mouse stand bislang fast nie vor der Frage, ihr Kleiderschrank ließ ihr ja gar keine Wahl. Seit ihrem ersten Erscheinen in der Comic-Welt 1928 trug sie fast ausnahmslos ein rotes Kleid mit weißen Punkten, gelbe Pumps und dazu schicke Schleife zwischen den großen Ohren. Nun aber zieht sich Minnie Mouse um – und die Aufregung ist groß.

Stella McCartney hat neues Outfit für Minnie Mouse entworfen

Die britische Mode-Designerin Stella McCartney hat ihr für den 30. Geburtstag von DisneylandParis ein Fest-Outfit verpasst: Hosenanzug! Zwar auch gepunktet, aber blau-schwarz. Und dazu: flache schwarze Schuhe! Den gesamten März wird ihn Minnie tragen, als Statement zum „Women’s History Month“. Die Reaktionen? Geteilt. Aber dass Hillary Clinton den Look mit „trés chic“ kommentierte, hat nicht gerade geholfen. Etliche Fans entdeckten Ähnlichkeiten zu den Anzügen der einstigen US-Politikerin.

Auch böse Schlafanzug-Vergleiche gab es, eine rechtskonservative US-Aktivistin schimpfte im TV-Sender Fox: „Sie versuchen, das Gewebe unserer Gesellschaft zu zerstören“. Das ist demnach, was man bislang gar nicht wusste, gepunktet, also nicht kariert. Andere aber befürchten Ärger in der Disney-Welt: Was sagt Lebensgefährte Mickey? Wie geht Donald Duck damit um? Fast so alt wie Minnie, aber noch immer keine Hose? Ach, Kleidungsfragen!

