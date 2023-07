Mireille Mathieu geht auf Abschiedstour

Mireille Mathieu gehört mit ihrer gewaltigen Stimme neben Dalida und Edith Piaf gewissermaßen zum nationalen Kulturerbe Frankreichs. Ihre ersten Auftritte hatte sie als Teenager.

29.06.2023 | Stand: 18:13 Uhr

Mireille Mathieu (76) will sich einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge mit der Tournee "Goodbye my Love Goodbye" von der Bühne verabschieden. Die französische Sängerin sagte der Zeitung, sie habe Zeit genug gehabt, diesen Entschluss zu fassen. "Wenn es am schönsten ist, ist es doch an der Zeit Goodbye zu sagen." Im Rahmen der Tournee sind 2024 Konzerte in zahlreichen deutschen Städten geplant. Laut Informationen des Ticketportals Eventim soll das erste deutsche Konzert am 24. Oktober 2024 in Chemnitz stattfinden, weitere Termine sind in Berlin, Leipzig, Dresden, Hannover, Düsseldorf, München, Frankfurt und Nürnberg geplant.

Nach Angaben auf ihrer Webseite hat die kleine Französin mit dem markanten Pagenkopf mehr als 130 Millionen Alben und 55 Millionen Singles verkauft und nahm rund 1200 Chansons in elf Sprachen auf, darunter auf Deutsch, Chinesisch und Finnisch. Zu ihren Welterfolgen gehören "Der Pariser Tango", "Hinter den Kulissen von Paris", "Akropolis Adieu" und "Ganz Paris ist ein Theater".