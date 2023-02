Mitarbeiter in Schokoladentank gefallen – Mars soll 14.500 US-Dollar zahlen

Im Juni sind zwei Arbeiter bei Reinigungsarbeiten in einer M&M-Fabrik in einen Schokoladentank gefallen. Jetzt wird der Mars-Konzern zur Kasse gebeten.

13.02.2023 | Stand: 16:14 Uhr

Zwei Mitarbeiter einer externen Firma sind im Juni vergangenen Jahres in einer M&M-Fabrik in einen Schokoladentank gefallen. Der Unfall geschah in einem Werk der Firma MarsWrigley im US-Bundesstaat Pennsylvania bei Reinigungsarbeiten. Nach Angaben der Lokalzeitung The Patriot News war der Tank teilweise gefüllt. Rettungskräfte schnitten ein Loch in den Tank, um die Arbeiter zu befreien. Sie hatten keine schweren Verletzungen erlitten.

Unfall in M&M-Fabrik: Mars soll gegen Arbeitsrecht verstoßen haben

Wie jetzt herauskam, hat der Vorfall wohl finanzielle Konsequenzen für den Süßwarenkonzern Mars. Wie die für Arbeitssicherheit zuständige US-Behörde Osha berichtet, soll Mars etwa 14.500 Dollar bezahlen. Laut der Behörde seien die Betroffenen nicht dazu berechtigt gewesen, an den Tanks zu arbeiten. Sie seien nicht korrekt geschult gewesen und hätten nicht die richtige Ausrüstung für die Arbeit gehabt. Die Verstöße gegen das Arbeitsrecht seien "schwerwiegend". Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bislang nicht bekannt.

Wie der Spiegel berichtet, habe die Sicherheit der Angestellten von Drittfirmen für Mars eine hohe Priorität. Man schätze den "kooperativen Ansatz" der Osha.