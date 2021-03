In ihrem Interview mit Oprah Winfrey erheben Harry und Meghan schwere Vorwürfe gegen die britischen Royals. Fügen sie dem Königshaus bleibenden Schaden zu?

08.03.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Abdankung des Königs 1936, das Schreckensjahr "Annus Horribilis" mit dem Brand von Schloss Windsor 1992 und der tragische Unfalltod Prinzessin Dianas 1997. Das britische Königshaus hat schon viele Krisen überstanden. Doch es gibt schon jetzt kaum einen Zweifel, dass sich 2021 in diese Liste der besonders schwierigen Jahre für die Royals einreihen wird.

Mit ihren schonungslosen Offenbarungen über das Innenleben der Königsfamilie bei dem am Sonntag (Ortszeit) im US-Fernsehen ausgestrahlten Interview haben Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) Schockwellen über den Atlantik ausgesendet. Britische Royal-Experten überboten sich am Montag mit Einschätzungen, wie "schädlich", "beschädigend" oder "vernichtend" das Interview gewesen sei. Sogar von einer "Handgranate" war die Rede.

Monarchie in der Krise? Meghan und Harry rütteln an den Fundamenten

Das Bild vom Leben im Palast, das die beiden dabei zeichneten, ist weit entfernt von dem märchenhaften Image, das es umgibt. Von rassistischen Spekulationen über die Hautfarbe des damals noch ungeborenen Sohns Archie (1) war die Rede, von versagter Hilfe trotz eindeutiger Suizidgedanken bei Meghan und von Falschnachrichten, die einfach unbeantwortet stehen gelassen oder sogar befeuert wurden.

Gelitten hatten die beiden schon lange unter dem "konstanten Bombardement" der Boulevardpresse, wie es Harry ausdrückt. Ein Schicksal, das sie mit den anderen Royals teilen. Doch für Harry machten rassistische Untertöne gegen seine Frau den entscheidenden Unterschied. Das habe das Maß an Morddrohungen, das die beiden erhielten, deutlich erhöht. An den "unsichtbaren Vertrag", den es zwischen der britischen Boulevardpresse und seiner Familie gebe - Zugang für Reporter im Austausch für eine wohlwollende Berichterstattung - fühlte sich Harry nicht mehr gebunden. Er selbst sei früher ein Gefangener dieses Systems gewesen. "Mein Vater und mein Bruder sind gefangen", fügte er hinzu. (Lesen Sie auch: Harry und Meghan zu Gast bei Oprah: Herzogin wehrt sich vor der Ausstrahlung gegen Bericht über Mobbing-Vorwürfe)

Meghan und Harry gehen mit maximaler Wirkung an die Öffentlichkeit

Statt sich auf das Privatleben und ihre Arbeit mit verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen zurückzuziehen, suchten Meghan und Harry nun die maximale Aufmerksamkeit. Der US-Sender CBS vermarktete das im familiären Rahmen geführten Gespräch mit der Talkshow-Legende Winfrey in einem idyllischen Garten im kalifornischen Santa Barbara wie einen Hollywood-Blockbuster.

Prinz Harry und seine Frau Meghan - das Leben der Ex-Royals

Prinz Harry of Wales und seine Frau Meghan Markle erwarten ihr zweites Kind. Wie leben der Herzog und die Herzogin von Sussex heute? Wie haben sie sich kennengelernt? Die Beziehung der beiden in Bildern. Der Prinz und die US-amerikanische Schauspielerin lernen sich 2016 bei einem Blind-Date kennen, das ein gemeinsamer Freund arrangiert hat. Im November 2016 machen sie ihre Beziehung öffentlich. Ein Jahr später gibt das Paar seine Verlobung bekannt. Am 19. Mai 2018 heiraten sie in Windsor Castle. Prinz Harry steht an sechster Stelle der Thronfolge. Meghan ist die zweite US-Amerikanerin und die erste Afro-Amerikanerin, die in die britische Familie einheiratet. Es ist ihre zweite Hochzeit - bis 2013 war Meghan mit dem Filmproduzenten Trevor Engelson verheiratet. Zur Hochzeit erhalten sie die Höflichkeitstitel Herzog und Herzogin von Sussex. Fünf Monate nach ihrer Hochzeit verkünden der Herzog und die Herzogin von Sussex, dass Meghan Schwanger ist. Am 6. Mai 2019 kommt Archie Harrison Windsor-Mountbatten auf die Welt. Archie steht der Höflichkeitstitel Earl (Graf) of Dumbarton zu - seine Eltern möchten auf die Benutzung des Grafentitels verzichten. Er wird daher Master Archie Harrison Windsor-Mountbatten genannt. Nach seinem Vater Harry steht Archie an siebter Stelle der Thronfolge. Bevor Prinz Harry Meghan kennengelernt hat, war er der Rebell der Königsfamilie. Regelmäßig tauchten neue Skandale in der Presse auf. Er hatte Alkohol-Eskapaden, machte im Jahr 2000 einen Gras-Entzug, wurde handgreiflich gegenüber einem Journalisten oder nackt in Las Vegas abgelichtet. Heute ist er ruhiger und vernünftiger. Prinz Harry engangiert sich ehrenamtlich und setzt sich öffentlich für psychisch erkrankte Menschen ein. Einen Teil zu seinem Wandel trägt vermutlich auch Meghan bei. Anfang des Jahres 2020 geben Meghan und Harry ihren Rückzug von den königlichen Pflichten bekannt. Das Ereignis geht in der Presse als der "Megxit" ein. Seit 1. April 2020 sind die Sussexes offiziell Privatpersonen. Sie leben heute in Kalifornien, Meghans alter Heimat, und Großbritannien. Die Wachsfiguren von Meghan und Harry im Museum Madame Tussauds stehen seitdem nicht mehr neben der royalen Familie. Der letzte offizielle Auftritt des Herzogs und der Herzogin von Sussex ist am 9. März 2020 beim Commonwealth-Tag in der Westminster Abbey. Medienberichten zufolge sind die Beziehungen zur Queen und dem Königshaus seit dem Rückzug belastet. Meghan und Harry lassen ihre royalen Pflichten ruhen, weil sie finanziell unabhängig sein und der engen Beobachtung durch die britischen Boulevardmedien entkommen möchten. Mit der Boulevardpresse ist Meghan schon länger im Clinch. Im Februar 2021 gewinnt sie einen jahrelang schwelenden Rechtsstreit gegen den Zeitungs- und Website-Betreiber "Associated Newspapers". Auch Harry hält nicht viel von der britischen Boulevardpresse. Nicht nur, weil sie sich auf seine Frau stürzen und sie massiv belästigen und beleidigen, sondern auch, weil sie seine Mutter - Prizessin Diana - mutmaßlich in den Tod trieben. Bei dem Versuch, Paparazzi abzuschütteln, prallt der Wagen von Diana im August 1997 in Paris mit sehr hoher Geschwindigkeit gegen einen Pfeiler. Nach dem Unfall machen sie weiter Fotos von der schwer verletzten Prinzessin, die wenig später stirbt. Nach dem "Megxit" ziehen Harry und Meghan mit Archie 2020 nach Kalifornien. Das Paar nutzt seine Berühmtheit für wohltätige Zwecke und gibt sich öffentlich als die nahbaren Ex-Royals. Mittlerweile haben Harry und Meghan einen Vertrag mit dem US-Streamingdienst Netflix abgeschlossen, um gemeinsam eine Reihe von Programmen zu erarbeiten. Dazu zählen dem Vernehmen nach Doku-Serien, Spielfilme und Kinderprogramme. Meghan, Herzogin von Sussex, gibt auch persönliche Geschichten preis: Im November 2020 erzählt sie öffentlich, dass sie nach Archie eine Fehlgeburt erlitten hat. Mit den ehrlichen Worten will sie die Menschen dazu aufrufen, sich gegenseitig mehr umeinander zu kümmern - gerade während der Corona-Pandemie. Prinz Harry und seine Frau Meghan geben an Valentinstag 2021 bekannt, dass sie ein zweites Kind erwarten. Das Kind kommt bei der Thronfolge nach seinem Vater und seinem Bruder an achter Stelle. Ob es ein Mädchen oder Junge wird, ist noch unklar. Der Prinz und die US-amerikanische Schauspielerin lernen sich 2016 bei einem Blind-Date kennen, das ein gemeinsamer Freund arrangiert hat. Im November 2016 machen sie ihre Beziehung öffentlich. Ein Jahr später gibt das Paar seine Verlobung bekannt. Bild: Dominic Lipinski, dpa (Archiv)

"Wohohoho, du bekommst wirklich ein Baby!", begrüßte die oft nur Oprah genannte Showmasterin die schwangere Meghan, sie sparte auch sonst nicht mit Mimik und mitfühlenden Kommentaren. Allein der britische Sender ITV soll eine Million Pfund (etwa 1,7 Millionen Euro) für die Senderechte bezahlt haben. Das Paar bekam laut Meghan kein Geld für das Gespräch. Doch angesichts millionenschwerer Verträge mit den Streamingdiensten Netflix und Spotify dürften die beiden das auch wenig nötig haben. (Lesen Sie auch: Buckingham-Palast: Prinz Harry und Meghan erklären finalen Rückzug)

Vorwürfe gegen britische Royals: Fügen sie dem Königshaus bleibenden Schaden zu?

Einen Widerspruch schienen sie bei alldem nicht zu empfinden. Es wurde immer klarer, worum es ihnen geht: Sie wollen nicht aus dem öffentlichen Leben verschwinden, sondern mehr Kontrolle über ihre Darstellung in der Öffentlichkeit haben. Ein Wunsch, der ihnen vom Palast nicht gewährt wurde oder nicht für erfüllbar gehalten wurde, wie sie deutlich machten. Der Palast hält sich mit Kommentaren zu Berichten in der Presse meist extrem zurück. "Kein Kommentar" lautet die häufigste Reaktion, die man von den royalen Pressesprechern zu hören bekommt. So gab es auch nach der Ausstrahlung vom Buckingham-Palast zunächst nur Schweigen. (Lesen Sie auch: Stadtrundfahrt mit Prinz Harry und Late-Night-Moderator James Corden)

Die Schlagzeilen in den britischen Medien am Tag nach der Ausstrahlung wurden dominiert von den Rassismus-Vorwürfen: "Das ist ein Makel, der bleiben wird", kommentierte der britische Royal-Experte Peter Hunt. Doch dass die Monarchie nun ins Wanken gerät, scheint nicht zu befürchten. Immerhin hat Königin Elizabeth II. schon so manchen Sturm überstanden. Sie war auch die einzige, die Meghan und Harry ausdrücklich für ihre Herzlichkeit lobten. "Meine Großmutter und ich haben eine wirklich tiefe Beziehung", sagte Harry. Doch ob das Königshaus auch in Zukunft solchen Erschütterungen standhält, wenn die 94-jährige Monarchin einmal nicht mehr an der Spitze steht, scheint zumindest fraglich.

Lesen Sie auch: Interview von Harry und Meghan: So reagieren die Promis