Mord und militante Frauenhasser: Lohnt sich der Tatort heute aus Kiel?

Im Tatort heute aus Kiel geht es um einen Mord und militante Frauenhasser. Lohnt sich das Einschalten bei "Borowski und die Angst der weißen Männer"?

07.03.2021 | Stand: 09:09 Uhr

Im Tatort heute aus Kiel geht es weniger um die Frage, wer die Frau getötet hat, sondern um die Frage, warum der Täter zum Mörder wurde. Am Vorabend des Weltfrauentags geht es in "Borowski und die Angst der weißen Männer", dem neuen Kieler "Tatort", um die düstere Welt von militanten Frauenhassern.

Das ist die Handlung im Tatort heute

Direkt am Ufer wird die misshandelte Leiche einer jungen Frau gefunden. In unmittelbarer Nähe macht der Kieler "Tatort"-Ermittler Kommissar Borowski (Axel Milberg) Trampelspuren im Sand aus. Er erkennt ein Muster darin und bedeckt sie mit Braunalgen. Von höherer Position ist dann die "14" sichtbar, ein Erkennungssymbol amerikanischer Neonazis.

Die junge Frau hat in der Nacht ihres Todes in einem beliebten Club in der Nähe gefeiert. Auf den Aufnahmen der Videoüberwachung stoßen Borowski und seine Partnerin Mila Sahin (Almila Bagriacik) auf den verschüchtert wirkenden Außenseiter Mario Lohse (Joseph Bundschuh), der sich frauenverachtende Videos des Scharfmachers Hank Massmann (Arndt Klawitter) ansieht und im Darknet mit Gleichgesinnten chattet. Schnell gerät Lohse in das Visier der Ermittler, kommt aber wieder auf freien Fuß.

Doch im Internet finden Ermittler eine Liste, auf der auch die Politikerin Birte Reimers (Jördis Triebel) als potenzielles Anschlagsziel aufgeführt ist. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, um Anschläge zu verhindern.

Es geht in dem Kieler Krimi weniger um die Frage, wer die Frau getötet hat, sondern um die Frage, warum der Täter zum Mörder wurde. Der Film der mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichneten Regisseurin Nicole Weegmann zeigt in bedrückender Weise auf, wie sich ein eigentlich nicht einmal unsympathischer Parkhaus-Mitarbeiter von Hassbotschaften aus dem Netz ("Du nimmst, was Dir biologisch zusteht", "Du hast keine Angst - vor niemandem. Sie haben Angst vor Dir") verleiten lässt.

Überzeugen die Schauspieler im Tatort heute aus Kiel?

Lesen Sie auch

"Tatort"-Star Axel Milberg in der Corona-Krise: Spargel essen und streichen

Neben dem undercover agierenden Ermittler Borowski, der in die Menge grölender Männer abtaucht, und seiner Kollegin Sahin überzeugt vor allem Bundschuh in der Rolle des Außenseiters. Der Zuschauer beobachtet, wie dieser erst schüchtern auf Frauen zugeht, um Vicky (gespielt von Joseph Bundschuhs Schwester Mathilde Bundschuh) wirbt und nach Ablehnung und Enttäuschungen später dann zum Hass übergeht. Er driftet ab in die "Incel"-Bewegung. Der englische Begriff setzt sich aus "involuntary" und "celibate" zusammen und bezeichnet vorwiegend Männer, die unfreiwillig zölibatär leben und Hass auf Frauen sowie auf sexuell aktive Männer entwickeln.

Bilderstrecke

Der Tatort wird 50! Das sind die legendärsten Ermittler-Teams

1 von 10 Schon seit 1970 ermitteln Film-Kommissare im Tatort und schaffen für viele Begeisterte ein Sonntags-Ritual. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr gibt es jeden Sonntag eine Folge des beliebten Krimis. Eine Auswahl der Kult-Tatort-Kommissare der letzten 50 Jahre in Bildern. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) Schon seit 1970 ermitteln Film-Kommissare im Tatort und schaffen für viele Begeisterte ein Sonntags-Ritual. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr gibt es jeden Sonntag eine Folge des beliebten Krimis. Eine Auswahl der Kult-Tatort-Kommissare der letzten 50 Jahre in Bildern. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) 2 von 10 Er war der Erste: Hauptkommissar Paul Trimmel. Das Bild zeigt eine Filmszene aus der ersten "Tatort"-Folge "Taxi nach Leipzig" (ARD) vom 29. November 1970. Gespielt wurde der Kommissar von Walter Richter (rechts). Bedroht wird er in der Szene von Schauspieler Paul Albert Krumm. Bild: Scharlau, dpa (Archivbild) Er war der Erste: Hauptkommissar Paul Trimmel. Das Bild zeigt eine Filmszene aus der ersten "Tatort"-Folge "Taxi nach Leipzig" (ARD) vom 29. November 1970. Gespielt wurde der Kommissar von Walter Richter (rechts). Bedroht wird er in der Szene von Schauspieler Paul Albert Krumm. Bild: Scharlau, dpa (Archivbild) 3 von 10 Die Schauspieler Udo Wachtveitl (rechts) und Miroslav Nemec (links) verkörpern schon seit 1991 die Münchner Kommissare Franz Leitmayr (rechts) und Ivo Batic (links). So haben die beiden insgesamt schon 84 Fälle gelöst - und sind damit Spitzenreiter. Doch die beiden ermitteln nicht allein. Schon seit 2014 ist Ferdinand Hofer als Kommissar Kalli Hammermann an ihrer Seite. Ein Dreiergespann, dass den Münchner Tätern auf der Spur ist. Bild: Markus Scholz, dpa (Archivbild) Die Schauspieler Udo Wachtveitl (rechts) und Miroslav Nemec (links) verkörpern schon seit 1991 die Münchner Kommissare Franz Leitmayr (rechts) und Ivo Batic (links). So haben die beiden insgesamt schon 84 Fälle gelöst - und sind damit Spitzenreiter. Doch die beiden ermitteln nicht allein. Schon seit 2014 ist Ferdinand Hofer als Kommissar Kalli Hammermann an ihrer Seite. Ein Dreiergespann, dass den Münchner Tätern auf der Spur ist. Bild: Markus Scholz, dpa (Archivbild) 4 von 10 Wahre Fans des Münchner Tatorts kennen auch ihn noch: Schauspieler Michael Fitz alias Carlo Menzinger, Oberkommissar. Ende 2007 verlies er die Münchner Batic und Leitmayr. Er begeleitete das Ermittlerduo seit 1991. Im Film wandert Carlo nach Thailand aus - im wahren Leben wollte er wohl mehr Zeit für andere Rollen haben. Bild: Ursula Düren, dpa (Archivbild) Wahre Fans des Münchner Tatorts kennen auch ihn noch: Schauspieler Michael Fitz alias Carlo Menzinger, Oberkommissar. Ende 2007 verlies er die Münchner Batic und Leitmayr. Er begeleitete das Ermittlerduo seit 1991. Im Film wandert Carlo nach Thailand aus - im wahren Leben wollte er wohl mehr Zeit für andere Rollen haben. Bild: Ursula Düren, dpa (Archivbild) 5 von 10 Diese Tatort-Kommissare haben schon einige Rekorde geknackt: Die Ermittler aus Münster. Jan Josef Liefers, Axel Prahl und Christine Urspruch (von links nach rechts) sind eines der erfolgreichsten Trios der aktuellen Tatort-Ermittler. Mit Witz und Neckereien von Hauptkommissar Thiel und dem Rechtsmediziner Professort Boerne erreichen die Folgen aus Münster regelmäßig hohe Einschaltquoten. So auch zuletzt am 8. November. Mit 13 Millionen Zuschauern war es der meistgesehen Tatort im Jahr 2020. Bild: Henning Kaiser, dpa (Archivbild) Diese Tatort-Kommissare haben schon einige Rekorde geknackt: Die Ermittler aus Münster. Jan Josef Liefers, Axel Prahl und Christine Urspruch (von links nach rechts) sind eines der erfolgreichsten Trios der aktuellen Tatort-Ermittler. Mit Witz und Neckereien von Hauptkommissar Thiel und dem Rechtsmediziner Professort Boerne erreichen die Folgen aus Münster regelmäßig hohe Einschaltquoten. So auch zuletzt am 8. November. Mit 13 Millionen Zuschauern war es der meistgesehen Tatort im Jahr 2020. Bild: Henning Kaiser, dpa (Archivbild) 6 von 10 Besonders machen den Tatort auch seine Nebenrollen. Claus D. Clausnitzer (links) als der leicht kriminelle Vater von Kommissar Thiel, Mechthild Großmann als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Zweite von links) und Friederike Kempter als Kommissar-Anwärterin Nadeshda Krusenstern (Zweite von rechts). Die Rolle der Nadeshda Krusenstern hat den Tatort Münster allerdings im Jahr 2020 verlassen. Ihr Film-Ende war tragisch - sie wurde ermordet. Bild: Bernd Thissen, dpa (Archivbild) Besonders machen den Tatort auch seine Nebenrollen. Claus D. Clausnitzer (links) als der leicht kriminelle Vater von Kommissar Thiel, Mechthild Großmann als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Zweite von links) und Friederike Kempter als Kommissar-Anwärterin Nadeshda Krusenstern (Zweite von rechts). Die Rolle der Nadeshda Krusenstern hat den Tatort Münster allerdings im Jahr 2020 verlassen. Ihr Film-Ende war tragisch - sie wurde ermordet. Bild: Bernd Thissen, dpa (Archivbild) 7 von 10 "Keine Haare am Sack, aber im Puff drängeln." Ein Kult-Kommissar: Horst Schimanski. Kult vor allem deshalb, weil dieser Tatort-Ermittler nie ein Blatt vor den Mund nahm - Fluchen war Teil der Rolle. Schauspieler Götz George habe mit seiner Kultfigur eine neue "Krimi-Ära" eingeleitet, sagt Jörg Schöneborn, der ARD-Fiktion Koordinator. Der Schauspieler verstarb bereits im Juni 2016. Bild: Martin Athenstädt, dpa (Archivbild) "Keine Haare am Sack, aber im Puff drängeln." Ein Kult-Kommissar: Horst Schimanski. Kult vor allem deshalb, weil dieser Tatort-Ermittler nie ein Blatt vor den Mund nahm - Fluchen war Teil der Rolle. Schauspieler Götz George habe mit seiner Kultfigur eine neue "Krimi-Ära" eingeleitet, sagt Jörg Schöneborn, der ARD-Fiktion Koordinator. Der Schauspieler verstarb bereits im Juni 2016. Bild: Martin Athenstädt, dpa (Archivbild) 8 von 10 Seit 1999 im Repertoire der Tatort-Ermittler ist auch Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer (rechts). Allerdings ermittelt dieser aus Wien in Österreich. Die österreichische Abwechslung gefällt den deutschen Fans wohl. Seit 2011 hat er Bibi Fellner (links) an seiner Seite. Adele Neuhauser spielt die Charakterfrau, die im Film durchaus mit psychischen Problemen kämpft und eine Alkoholsucht hinter sich hat. Bild: Hubert Mican, dpa (Archivbild) Seit 1999 im Repertoire der Tatort-Ermittler ist auch Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer (rechts). Allerdings ermittelt dieser aus Wien in Österreich. Die österreichische Abwechslung gefällt den deutschen Fans wohl. Seit 2011 hat er Bibi Fellner (links) an seiner Seite. Adele Neuhauser spielt die Charakterfrau, die im Film durchaus mit psychischen Problemen kämpft und eine Alkoholsucht hinter sich hat. Bild: Hubert Mican, dpa (Archivbild) 9 von 10 Diese Tatort-Reihe wurde in der Fan-Gemeinde viel diskutiert. Der erfolgreiche Produzent und Schauspieler Til Schweiger (rechts) ermittelt im Hamburger Tatort. Das Ermittlerduo um Nick Tschiller (Til Schweiger) und Yalcin Gümer (Fahri Yardim, links) brachte seit 2013 insgesamt sechs Folgen in die ARD. "Tschiller - Off Duty" schaffte es sogar in die deutschen Kinos. Dieses Bild ist aus der bislang letzten Hamburg-Tatort-Folge, "Tatort: Tschill Out", die im Januar 2020 ausgestrahlt wurde. Bild: Christine Schröder/NDR, dpa (Archivbild) Diese Tatort-Reihe wurde in der Fan-Gemeinde viel diskutiert. Der erfolgreiche Produzent und Schauspieler Til Schweiger (rechts) ermittelt im Hamburger Tatort. Das Ermittlerduo um Nick Tschiller (Til Schweiger) und Yalcin Gümer (Fahri Yardim, links) brachte seit 2013 insgesamt sechs Folgen in die ARD. "Tschiller - Off Duty" schaffte es sogar in die deutschen Kinos. Dieses Bild ist aus der bislang letzten Hamburg-Tatort-Folge, "Tatort: Tschill Out", die im Januar 2020 ausgestrahlt wurde. Bild: Christine Schröder/NDR, dpa (Archivbild) 10 von 10 Odenthal und Kopper: Ulrike Folkerts ermittelt als Lena Odenthal (links) in Ludwigshafen schon seit 1989. An ihrer Seite war bis zum Jahr 2014 Andreas Hoppe alias Mario Kopper (rechts). Lena Odenthal ist die dienstälteste Ermittlerin im ARD-Tatort. 2014 wurde Kopper durch "Johanna Stern" (Sabine Hackenberg) ersetzt. Jetzt heißt es also: Frauenpower in Ludwigshafen. Bild: Ulrich Perrey, dpa (Archivbild) Odenthal und Kopper: Ulrike Folkerts ermittelt als Lena Odenthal (links) in Ludwigshafen schon seit 1989. An ihrer Seite war bis zum Jahr 2014 Andreas Hoppe alias Mario Kopper (rechts). Lena Odenthal ist die dienstälteste Ermittlerin im ARD-Tatort. 2014 wurde Kopper durch "Johanna Stern" (Sabine Hackenberg) ersetzt. Jetzt heißt es also: Frauenpower in Ludwigshafen. Bild: Ulrich Perrey, dpa (Archivbild) 1 von 10 Schon seit 1970 ermitteln Film-Kommissare im Tatort und schaffen für viele Begeisterte ein Sonntags-Ritual. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr gibt es jeden Sonntag eine Folge des beliebten Krimis. Eine Auswahl der Kult-Tatort-Kommissare der letzten 50 Jahre in Bildern. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) Schon seit 1970 ermitteln Film-Kommissare im Tatort und schaffen für viele Begeisterte ein Sonntags-Ritual. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr gibt es jeden Sonntag eine Folge des beliebten Krimis. Eine Auswahl der Kult-Tatort-Kommissare der letzten 50 Jahre in Bildern. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild)

Der neue Kieler "Tatort" nähert sich dem Thema aus Sicht der hassenden Männer. "Geisteskranker Schwachsinn", wie Borowski befindet. Der norwegische Massenmörder und Rechtsextremist Anders Behring Breivik, aber auch die Attentäter von Christchurch und Halle können der Incel-Bewegung zugeordnet werden, wie Regisseurin Weegmann sagt. "Bei rechten Attentätern gehört es quasi fast schon ins Portfolio, dass man eben auch antifeministisch ist." In Deutschland stehe diese Bewegung bislang noch nicht sehr im Fokus.

Ihr "Tatort" versuche, die Dimension dieses komplexen Themas aufzuzeigen, sagt Weegmann. "Das in einem Krimi zu verpacken, ist dabei ein Vorteil, da akzeptieren Zuschauer eher ein Thema, das sie emotional sehr herausfordert." Für Borowski-Darsteller Axel Milberg ist in dem Fall interessant zu beobachten, "wie aus einem persönlichen Liebeskummer - ich komme nicht an bei den Mädchen, die ich toll finde - eine Radikalisierung stattfindet".

Kritik zum Tatort heute aus Kiel

Und wie kommt der Tatort heute bei den Kritikern an? "Die Plotwendung in Richtung Gruppengewalt ist als dystopische Verdichtung schon zulässig. Das aber ausgerechnet die weiblichen Charaktere wenig mehr Tiefe haben, ist ein Problem dieser "Tatort"-Folge. Es reihen sich darin einfach zu viele weibliche Stereotype aneinander", schreibt der Spiegel. "Die erste Stunde ist eher glatt durcherzählt, mit wenigen Kribbel-Momenten. Im letzten Drittel aber, da wird es eng für die Kommissare, und damit auch spannend für den Zuschauer", heißt es beim SWR.