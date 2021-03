Mutter schwer verletzt - Krankenschwester stillt hungriges Baby

Eine Palästinenserin verletzt sich bei einem Unfall schwer, ihr Baby schrie vor Hunger. Eine Krankenschwester half Mutter und Kind auf eine ungewöhnliche Weise.

11.03.2021 | Stand: 09:06 Uhr

Ungewöhnliche Hilfe von Mutter zu Mutter: Eine Palästinenserin ist bei einem Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus in Jerusalem gebracht worden. Ihr vier Monate altes Baby schrie vor Hunger und wollte kein Fläschchen nehmen, wie die Hadassah-Klinik am Donnerstag mitteilte.

Daraufhin habe eine jüdische Krankenschwester das Kind kurzerhand an die Brust gelegt und gestillt. "Ich habe sofort gesehen, wie hungrig die Kleine war", erzählte die Krankenschwester Jael Cohen, die selbst ein einjähriges Kleinkind hat.

Viele Frauen würden kein fremdes Baby stillen

Sie habe die Tante des Babys aber zuvor um Erlaubnis gebeten. Die Schwester der Verletzten sagte den Angaben zufolge: "Wir waren sehr erleichtert, als das Baby nach mehreren Stunden Hunger und Weinen endlich getrunken hatte." Sie seien der Krankenschwester sehr dankbar. "Nicht jede Frau hätte das getan, es ist nicht leicht, ein Kind zu stillen, das nicht das eigene ist." Nun hoffe man auf die rasche Genesung der Mutter, die bei dem Unfall nahe Hebron im Westjordanland am Samstag mehrere Knochenbrüche erlitten habe.

