Mutter und zwei Kleinkinder sterben bei Autounfall

In Schleswig-Holstein prallen zwei Autos frontal zusammen. Drei Menschen sterben, darunter zwei Kinder.

20.06.2021 | Stand: 15:06 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf der Bundesstraße 76 bei Schellhorn (Schleswig-Holstein) sind am Sonntag drei Menschen, darunter zwei Kinder, ums Leben gekommen. Eine 30 Jahre alte Frau und ihre beiden drei und zwei Jahre alten Kinder erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 39 Jahre alte Fahrer erlitt ebenso lebensgefährliche Verletzungen wie die beiden 21 und 41 Jahre alten Frauen in dem anderen Pkw. Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" auf ihrer Internetseite über den Unfall berichtet.

Gutachter soll Unfallgeschehen rekonstruieren

Der Grund für den Unfall um 9.10 Uhr war laut Polizei zunächst unklar. In dem Wagen der beiden Frauen befanden sich auch fünf Hunde, die ein Bekannter in Obhut nahm. Die Kieler Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter zur Rekonstruierung des Unfallgeschehens. Am Unfallort waren neben Polizei, Feuerwehr sowie mehreren Rettungswagen und Notärzten auch zwei Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Sperrung der Bundesstraße sollte voraussichtlich im Verlauf des Nachmittags wieder aufgehoben werden.