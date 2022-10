Nach Instagram-Beschränkung: Kanye West zurück auf Twitter

Rapper Kanye West ist zurück auf Twitter: Erstmals seit knapp zwei Jahren hat er wieder einen Tweet abgesetzt - ein Foto von einem schwarzen Hut, auf dem die Zahl "2024" steht.

Tech-Milliardär Elon Musk, der gerade versucht, Twitter zu übernehmen, feierte die Rückkehr am Samstag umgehend: "Willkommen zurück bei Twitter, mein Freund!", twitterte er. Zuletzt hatte West, der sich mittlerweile Ye nennt, kurz nach der letzten US-Präsidentschaftswahl auf Twitter gepostet.

Welcome back to Twitter, my friend!