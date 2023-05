Nach sechs Jahren: Kindesentführung dank Netflix-Doku aufgeklärt

Vor sechs Jahren wurde eine heute 15-Jährige entführt. Weil ein Ladenbesitzer die Netflix-Doku "Unsolved Mysteries" über den Fall sah, erkannte er das Mädchen.

25.05.2023 | Stand: 08:14 Uhr

Das Mädchen war neun Jahre alt, als es am 5. Juli 2017 im amerikanischen Illinios als vermisst gemeldet wurde. Sie war nach einer Parade am 4. Juli, dem Independence Day, verschwunden. Dort war das Mädchen zusammen mit seiner Mutter. Zuvor hatte ein Gericht dem Vater der damals Neunjährigen das Sorgerecht zugesprochen. Am Tag danach brachte die Mutter sie nicht wie Verabredet zurück zu ihrem Vater. Die Frau hatte ihre Zugänge in den sozialen Medien gesperrt und ihr Telefon ausgeschaltet.

"Unsolved Mysteries": Entführtes Mädchen dank Netflix-Doku erkannt

Wie das US-Magazin People berichtet, wurde nun ein Ladenbesitzer aus North Carolina auf die mittlerweile 15-Jährige aufmerksam. Der Mann hatte zuvor eine Folge der Netflix-Serie "Unsolved Mysteries" gesehen, in der es um den Fall des entführten Mädchens ging. Er rief die Polizei, die die Mutter des Mädchens kurz darauf festnehmen konnte. Die 15-Jährige wurde zu ihrem Vater gebracht.

Er sei überglücklich, wie er über das Nationale Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder (NCMEC) mitteilen ließ. "Ich bin überglücklich, dass Kayla sicher zu Hause ist", wird ihr Vater auf Twitter zitiert. Er bittet um m Privatsphäre, "wenn wir uns wieder kennenlernen und diesen Neuanfang meistern". Trotz dem guten Ausgang der Geschichte seien solche Fälle sehr kompliziert, wie NCMEC-Sprecherin Rebecca Steinbach People erklärte. "Es muss sehr verwirrend sein und ich bin mir sicher, das Mädchen will nicht, dass ein Elternteil verletzt wird."

Netflix-Doku: Mutter nach Entführung festgenommen

Ihrer Mutter wird nun Kindesentführung vorgeworfen. Sie wurde gegen eine Kaution in Höhe von 10.000 US-Dollar freigelassen, muss jedoch einen GPS-Tracker tragen. Weitere Informationen dazu sind derzeit nicht bekannt. Bislang ist unklar, wie es der Mutter gelungen ist, sechs Jahre lang unerkannt zu bleiben.