Nach Unwetter auf Mallorca: Zwei deutsche Segler seit zwei Tagen vermisst

Nach einem schweren Unwetter auf Mallorca werden zwei deutsche Segler vermisst. Der letzten Kontakt zu ihnen war am Sonntagvormittag.

29.08.2023 | Stand: 11:48 Uhr

Am Sonntag wurde Mallorca von einem schweren Unwetter getroffen. Seitdem werden zwei deutsche Segler vermisst. Es handele sich um einen 50 Jahre alten Mann und dessen 19-jährigen Sohn, wie der spanische Seerettungsdienst mitteilte. Ob sie Touristen sind oder auf Mallorca wohnen, ist noch nicht bekannt.

Zwei Segler nach Unwetter auf Mallorca vermisst: Letzter Kontakt am Sonntagmorgen

Die beiden Männer seien am Sonntag im Segelboot "Makan Angin" von Cala Galdana auf Menorca nach Cala D'Or an der Südostküste von Mallorca unterwegs gewesen. Schon am Sonntag gegen 10 Uhr morgen sei der Kontakt zu ihnen abgebrochen, hieß es. Kurz nach dem Start wurden die Wetterbedingungen sehr schlecht und sie gerieten laut der Mallorca Zeitung in einen heftigen Sturm. Nahestehende Personen hätten die Behörden von Deutschland aus erst am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr benachrichtigt.

Daraufhin begann eine großangelegten Suchaktion auf dem Meer und aus der Luft in den Gewässern zwischen den beiden Balearen-Inseln. Zwei Rettungsboote und ein Hubschrauber versuchen, das kleine, neun Meter lange Segelboot zu finden. Zudem hat die Seenotrettung einen Hinweis an Segler herausgegeben, um sie auf das Verschwinden des Segelboots "Makan Angin" mit zwei Personen an Bord aufmerksam zu machen. Die Suche nach den Vermissten dauert noch an.

Unwetter auf Mallorca verursachte Flugausfälle, Schäden und Verletzte

Das Unwetter hat auf Mallorca am Sonntag auch für Schäden und Verletzte gesorgt. Schiffe wurden an Land geweht, Bäume stürzten auf Autos und am Flughafen kam es zu Flugstreichungen und Verspätungen. Insgesamt wurden bei der Notrufzentrale bis 20.30 Uhr 260 Zwischenfälle gemeldet.

Wie die Mallorca Zeitung berichtet, hatte gegen 11 Uhr schlagartig ein heftiger Wind eingesetzt. Am Leuchtturm Capdepera wurde eine Windgeschwindigkeit von 122 km/h gemessen, am Flughafen in Palma waren es 108 km/h. Zeitweise kam auch Starkregen dazu.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.