Nach Wanderung verschollen: Familie von Julian Sands dankt Einsatzkräften

Schauspieler Julian Sands wird vermisst. Seit einer Wanderung in Kalifornien fehlt von dem Briten jede Spur. Während seines Ausflugs herrschte schlechtes Wetter.

25.01.2023 | Stand: 15:08 Uhr

Wo ist Julian Sands? Der britische Schauspieler wird vermisst. Seit einer Wanderung in einer bergigen Region im US-Bundesstaat Kalifornien fehlt jede Spur von dem 65-Jährigen. Sands war vor knapp zwei Wochen zu einem Ausflug um den Mount Baldy aufgebrochen, welcher sich nordöstlich von Los Angeles befindet. Von diesem ist er bislang nicht zurückgekommen. Das teilte das Büro des Sheriffs des Bezirks San Bernardino vergangene Woche mit.

Schauspieler Julian Sands nach Wanderung in Kalifornien verschollen: Rettungsteams suchten vergeblich

Laut Sprecherin Gloria Huerta haben Rettungsteams nach Sands gesucht. Sie mussten ihren Einsatz allerdings wegen Lawinengefahr und schlechten Wetters abbrechen. Sie teilte CNN auch mit, dass Drohnen im Einsatz seien.

Das Wetter wird in Kalifornien schon seit Wochen von schweren Winterstürmen geprägt. Diese hatten Schlammlawinen, Überschwemmungen und Erdrutsche zur Folge. Wegen der Begebenheiten hatte das Sheriff-Büro kürzlich vor Wanderungen rund um den Mount Baldy, der offiziell Mount San Antonio heißt, gewarnt. Der Berg gehört zum Gebirgszug San Gabriel und ist rund 3070 Meter hoch. "Die Bedingungen sind widrig und äußerst gefährlich. Wegen der starken Winde hat sich der Schnee in Eis verwandelt, was das Wandern extrem gefährlich macht", war einem Facebook-Post zu entnehmen. In den vergangenen Wochen sind zwei Wanderer in dem Gebiet ums Leben gekommen. Sie waren in die Tiefe gestürzt.

Familie von Julian Sands dankt Einsatzkräften

Die Familie des Schauspielers bedankte sich am Mittwoch bei den Einsatzkräften. "Wir sind zutiefst berührt von der Welle der Liebe und Unterstützung", hieß es in dem Text, den das Sheriff-Büro im Bezirk San Bernardino auf Twitter teilte. Weiter dankten die Angehörigen dem Sheriff-Büro für die Koordination der Suche sowie den Rettungsteams, "die den schwierigen Bedingungen am Boden und in der Luft trotzen, um Julian nach Hause zu bringen."

Kalifornien: Vermisster Sands ist begeisterter Bergwanderer

Sands ist aus Filmen und Serien wie "A Room With a View" ("Zimmer mit Aussicht"), "Warlock", "Naked Lunch", "Leaving Las Vegas", "Snakehead", "The Killing Fields", "24", "Smallville" und "Arachnophobia" bekannt. Jüngst wirkte er bei der amerikanischen Animationsserie "What/If" mit.

Der Schauspieler wurde 1958 in der englischen Provinz Yorkshire geboren. Er hatte eine klassische Schauspielausbildung genossen und mit seiner Rolle in "Zimmer mit Aussicht" seinen Durchbruch feiern können. Es folgte eine jahrzehntelange Karriere als Schauspieler. Sands lebt in der Nähe von Hollywood. Laut Medienberichten ist er ein begeisterter Bergwanderer.

