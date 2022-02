Schluss mit schlechten Nachrichten: Das ist diese Woche Schönes im Allgäu und in der Welt passiert

25.02.2022 | Stand: 11:29 Uhr

Krieg in der Ukraine, Corona, Mord: An Nachrichten, die den Leser an die schlechten Ereignisse der letzten Zeit erinnern, mangelt es nicht. Doch bei all dem sind Meldungen über gute und schöne Begebenheiten schnell vergessen. Genau diese positiven Nachrichten will unsere Redaktion in diesem Artikel in Erinnerung rufen.

Welche schönen Momente, Erlebnisse und Erfolge in dieser Woche im Allgäu und in der Welt geschehen sind, gibt es hier im Rückblick. Und für alle, die über den weit verbreiteten Ausfall von Funken dieses Jahr enttäuscht sind, gibt es am Ende der Übersicht einen besonderen Tipp aus der Redaktion.

Welche guten Nachrichten gab es diese Woche aus dem Allgäu?

Marktoberdorf: Am 22.2.22 im siebten Himmel und das trotz Corona: Barbara Ranftl und Christian Hoyer gaben sich am an ihrem Traumdatum endlich das Ja-Wort. Ein Interview über den Zauber von Schnapszahlen, Abstinenz – und die große Liebe.

Eine pinke Stretchlimousine hat sich Barbara Ranftl schon immer zum Heiraten gewünscht. Nun, am 22.2.22 zu ihrer Vermählung, erfüllte sich die Marktoberdorferin auch diesen Traum. Bild: Heiko Wolf (Archiv)

Kempten: Sie ist fast 100 Jahre alt, wirkt agil und fit, ist redegewandt und humorvoll – und will wieder mobil sein: Dr. Anneliese Helmer aus Kempten. Deshalb hat die Ärztin, die viele Jahre lang in Kempten als Internistin wirkte, jetzt noch einmal einen Führerschein gemacht. „Umeinand’ rasen werde ich ja nicht“, sagt sie.

Anneliese Helmer aus Kempten wird in diesem Jahr 100 Jahre alt - jetzt gab es für sie ein fabrikneues Auto. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Irsee/Kaufbeuren: Dieser Allgäuer ist der weltbeste Rezeptionist: Max Vetter (28) setzte sich gegen 1200 Bewerber durch. Hier verrät er sein Erfolgsgeheimnis und den kuriosesten Wunsch eines Gastes.

Max Vetter aus Kaufbeuren wurde von einer internationalen Jury zum weltbesten Rezeptionist gekürt. Bild: La Réserve Eden au Lac (Archiv)

Memmingen: „Zwei schier endlos lange Jahre haben wir sehnsüchtig gewartet, gebangt und gehofft.“ Und nun kann es stattfinden: das Ikarus Festival 2022 am Flughafen Memmingen. Es soll vom 2. bis 6. Juni gefeiert werden - wenn es nach den Veranstaltern geht. Die bereiten sich bereits auf das Event vor. Auch der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Auf der Bühne der DJ, davor tausende Techno-Fans: So soll es dieses Jahr wieder werden beim Ikarus-Festival am Flughafen Memmingen. Der Veranstalter steckt bereits in den Vorbereitungen. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Welche guten Nachrichten gab es diese Woche aus der Welt?

Panorama: Schauspieler Fritz Wepper ("Um Himmels Willen") hat seine Krebserkrankung nach eigenen Worten überstanden. "Der Krebs ist besiegt, auch die Metastasen sind dank Infusionen rückläufig"; sagte der 80-Jährige. So geht es ihm aktuell.

Fritz Wepper ist "dem lieben Gott sehr dankbar": offenbar hat der beliebte TV-Darsteller seine Krebserkrankung durchstanden. Bild: Stefan Sauer, dpa (Archiv)

Politik: Gute Nachrichten zum Thema Energiesparhäuser - seit dieser Woche sind wieder neue KfW-Förderanträge für die Sanierung möglich. Was Antragsteller nun zu den Bedingungen wissen sollten.

Bürgerinnen und Bürger in Deutschland können seit dem 22. Februar 2022 wieder neue Anträge auf KfW-Zuschüsse für energieeffizientes Sanieren stellen. Bild: Christin Klose, dpa (Symbolbild)

Finanzen: Für Arbeitnehmer in Deutschland soll vom 1. Oktober 2022 an ein Mindestlohn von 12 Euro je Stunde gelten. Das hat das Bundeskabinett am Mittwoch, 23. Februar, beschlossen. Derzeit beträgt der Mindestlohn 9,82 Euro. Er gilt für nahezu alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bis zu 6,2 Millionen Beschäftigte sollen von der Erhöhung profitieren.

Mehr Geld für Arbeitnehmer: Das Bundeskabinett hat am 23. Februar 2022 die geplante Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro auf den Weg gebracht. Bild: Fernando Gutierrez-Juarez, dpa (Symbolbild)

Funken 2022 fällt aus? Unser Tipp fürs Wochenende: Das Rezept für Allgäuer Funkenküchle

So wie Laible zu Weihnachten gehören, so verhält es sich auch mit den Funkenküchle am Funkensonntag. Die im heißen Fett gebackenen Leckereien, gibt es im Allgäu nämlich wirklich nur an diesem einen besonderen Sonntag im Jahr. Doch vielerorts wurde der Funken 2022 abgesagt. Wie Allgäuer Zuhause trotzdem Funken-Stimmung aufkommen lassen können, verrät die AZ mit diesem Rezept.