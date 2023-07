Nahtoderfahrungen: Ist mit dem Tod alles vorbei?

Seit über 30 Jahren beschäftigt sich der Arzt Wilfried Kuhn mit dem Thema Nahtoderfahrungen. Ein Gespräch über Leben und Tod - und über das, was danach ist.

Von Susanne Wiedemann

25.07.2023 | Stand: 08:19 Uhr

Ist mit dem Tod alles vorbei? Was passiert mit uns, wenn wir sterben? Was kommt danach? Fragen, über die Menschen seit Jahrtausenden nachdenken. Das Thema beschäftigt auch den Schweinfurter Neurologen Prof. Wilfried Kuhn, seit er 1977 das Buch „Das Leben nach dem Tod“ von Raymond Moody gelesen hat. Thema: Nahtoderfahrungen. Der Mediziner Kuhn, Jahrgang 1952, ist Mitherausgeber mehrerer Bücher zum Thema und aktiv im Netzwerk Nahtoderfahrung. Gerade bereitet er ein fünftes Buch vor, in dem es auch um "Spiritualität in Zeiten von Klimawandel und Naturzerstörung" geht.

