Naomi Campbell über ihre Tochter: "Sie ist nicht adoptiert"

Das britische Supermodel Naomi Campbell hat sich erstmals öffentlich mit ihrem Baby fotografieren lassen und Gerüchte über eine mögliche Adoption aus dem Weg geräumt.

"Sie ist nicht adoptiert - sie ist mein Kind", sagte Campbell (51) der britischen "Vogue", für deren Cover sie sich mit ihrer kleinen Tochter fotografieren ließ. Campbell hält ihr unbekleidetes Baby eng an sich gedrückt auf dem Arm, so dass man das Kind im Profil sehen kann.

Supermodel @NaomiCampbell stars on the March issue cover – introducing her daughter to the world for the very first time. “She wasn’t adopted,” Naomi tells British Vogue, “she’s my child.” Read the full story: https://t.co/iAKOVZMVNb pic.twitter.com/VVbIhUkT6s