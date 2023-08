Nasa verliert nach falschem Befehl Kontakt zur Sonde "Voyager 2"

Ein falscher Befehl hat dafür gesorgt, dass die Nasa den Kontakt zur Raumsonde "Voyager 2" verloren hat. Jetzt haben Kontrolleure keine Zugriff mehr darauf.

01.08.2023 | Stand: 11:48 Uhr

Wegen eines Versehens hat die US-Weltraumbehörde den Kontakt zu ihrer Sonde "Voyager 2" verloren. Vor mehr als einer Woche hatten Flugkontrolleure einen falschen Befehl gesendet, woraufhin sich die Antenne der Raumsonde um zwei Prozent von der Erde wegdrehte. Daraufhin brach der Kontakt ab und die unbemannte Sonde, die das äußere Planetensystem erforschen soll, rast immer tiefer in den interstellaren Raum hinein, ohne dass Kontrolleure darauf Zugriff haben.

Die große Entfernung der Sonde zur Erde sorgt dafür, dass die Antennen für die Kommunikation sehr exakt ausgerichtet werden müssen. Die Fehlausrichtung von nur zwei Grad dürfte rechnerisch dafür sorgen, dass das Signal der Antenne um 700 Millionen Kilometer an der Erde vorbeizielt.

"Voyager 2": So soll Kontakt wieder hergestellt werden

Im australischen Canberra halte eine riesige Parabolantenne nach verirrten Signalen der "Voyager 2" Ausschau, teilte die Nasa mit. Dass dies funktioniert, gilt aber als unwahrscheinlich. Da die Sonde etwa 19 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt ist, dauert es mehr als 18 Stunden, bis ein Signal der "Voyager 2" die Erde erreicht.

Die Canberra-Antenne, die zum weltumspannenden Netz von Deep-Space-Stationen der Nasa gehört, soll in die Umgebung der "Voyager 2" in dieser Woche mit dem richtigen Befehl bestrahlen. Die Hoffnung ist, dass er die Sonde trifft, so das Jet Propulsion Laboratory der Nasa. Sollte das nicht gelingen, muss die Weltraumbehörde auf einen automatischen Reset im Oktober hoffen. Dabei sollte sich die Antenne automatisch neu ausrichten. Dann wäre der Kontakt wieder hergestellt.

"Voyager 2" 1977 gestartet

Die "Voyager 2" startete wie ihr identischer Zwilling "Voyager 1" im Jahr 1977. Die weiterhin aktiven Sonden gelten als einer der größten Erfolge der Raumfahrt. Beide Sonden hatten ursprünglich nur Jupiter und Saturn erforschen sollen. Doch nachdem diese Mission nach wenigen Jahren abgeschlossen war, erweiterte die Nasa die Aufgaben. Die "Voyager 1" hält weiterhin Kontakt zur Erde. Sie ist etwa 24 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt und damit die am weitesten entfernte Raumsonde der Menschheit.