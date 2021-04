Nationale Trauerzeit für Philip beendet - Harry-Rückreise unklar

Nach der Beisetzung von Prinz Philip auf Schloss Windsor ist die nationale Trauerzeit in Großbritannien beendet.

18.04.2021 | Stand: 11:48 Uhr

Am Sonntag nahm erstmals seit dem Tod Philips am 9. April wieder ein Regierungsmitglied an einer Polit-Talkshow teil. Auch auf offizielle Termine hatte das Kabinett zuletzt verzichtet. Für die königliche Familie gilt weiterhin eine Trauerzeit. Auch der 95. Geburtstag von Philips Ehefrau, Queen Elizabeth II., am kommenden Mittwoch fällt noch in diese Spanne.

Bilderstrecke

Die königliche Familie nimmt Abschied von Prinz Philip

1 von 18 Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Hannah Mckay Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Hannah Mckay 2 von 18 Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Jonathan Brady Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Jonathan Brady 3 von 18 Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Steve Parsons Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Steve Parsons 4 von 18 Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Victoria Jones Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Victoria Jones 5 von 18 Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Chris Jackson Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Chris Jackson 6 von 18 Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Yui Mok Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Yui Mok 7 von 18 Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Yui Mok Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Yui Mok 8 von 18 Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Danny Lawson Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Danny Lawson 9 von 18 Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Dominic Lipinski Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Dominic Lipinski 10 von 18 Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Dominic Lipinski Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Dominic Lipinski 11 von 18 Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Yui Mok Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Yui Mok 12 von 18 Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Yui Mok Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Yui Mok 13 von 18 Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Aaron Chown Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Aaron Chown 14 von 18 Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Leon Neal Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Leon Neal 15 von 18 Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Kirsty Wigglesworth Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Kirsty Wigglesworth 16 von 18 Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Leon Neal Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Leon Neal 17 von 18 Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Eddie Mulholland Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Eddie Mulholland 18 von 18 Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Justin Tallis Queen Elizabeth II. und die königliche Familie haben am Samstag Abschied von Prinz Philip genommen. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Bild: Justin Tallis 1 von 18 Prinz Charles folgt dem Sarg seines Vaters Prinz Philip auf Schloss Windsor. Die Trauerfeier und Beisetzung von Queen-Ehemann Prinz Philip, Herzog von Edinburg, finden auf Schloss Windsor statt. Prinz Philip war am 9. April im Alter von 99 Jahren gestorben. +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Hannah Mckay Prinz Charles folgt dem Sarg seines Vaters Prinz Philip auf Schloss Windsor. Die Trauerfeier und Beisetzung von Queen-Ehemann Prinz Philip, Herzog von Edinburg, finden auf Schloss Windsor statt. Prinz Philip war am 9. April im Alter von 99 Jahren gestorben. +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Hannah Mckay

Wann Enkel Prinz Harry, der für die Beisetzung aus den USA anreiste, wieder zu seiner schwangeren Frau Herzogin Meghan zurückkehren wird, ist nicht bekannt. Eine Sprecherin des 36-Jährigen wollte die Reisepläne nicht kommentieren. Harry und Meghan hatten vor gut einem Jahr ihre royalen Pflichten aufgegeben und waren mit Sohn Archie nach Kalifornien gezogen. Nachdem sie in einem TV-Interview schwere Vorwürfe gegen das Königshaus erhoben hatten, verschärften sich die Spannungen vor allem zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William.

Bilderstrecke

Prinz Philip: Das Leben des britischen Royals an der Seite von Königin Elisabeth II.

1 von 14 Trauer um Prinz Philip, der seit über 73 Jahren mit Königin Elisabeth II. verheiratet war. Er galt als fleißiger Royal, hatte unzählige öffentliche Termine und Ämter inne. Über die Jahre stand er aber auch immer wieder wegen seiner Ansichten und seines umstrittenen Humors in der Kritik. Ein Rückblick. Bild: Adrian Dennis/dpa (Archvibild) Trauer um Prinz Philip, der seit über 73 Jahren mit Königin Elisabeth II. verheiratet war. Er galt als fleißiger Royal, hatte unzählige öffentliche Termine und Ämter inne. Über die Jahre stand er aber auch immer wieder wegen seiner Ansichten und seines umstrittenen Humors in der Kritik. Ein Rückblick. Bild: Adrian Dennis/dpa (Archvibild) 2 von 14 Prinz Philip wurde am 10. Juni 1921 auf Korfu (Griechenland) geboren. Sein Vater war Prinz Andreas von Griechenland und Dänemark, sein Mutter Prinzessin Alice von Battenberg. Weil sich seine Eltern früh trennten und seine Mutter mit psychischen Problemen kämpfte, wuchsen Philip und seine vier älteren Schwestern bei Verwandten und in Internaten auf. Zum Vater hatte er nur schriftlichen Kontakt. Bild: The Royal Collection/ho/dpa (Archivbild) Prinz Philip wurde am 10. Juni 1921 auf Korfu (Griechenland) geboren. Sein Vater war Prinz Andreas von Griechenland und Dänemark, sein Mutter Prinzessin Alice von Battenberg. Weil sich seine Eltern früh trennten und seine Mutter mit psychischen Problemen kämpfte, wuchsen Philip und seine vier älteren Schwestern bei Verwandten und in Internaten auf. Zum Vater hatte er nur schriftlichen Kontakt. Bild: The Royal Collection/ho/dpa (Archivbild) 3 von 14 Nachdem Philip im zweiten Weltkrieg für das britische Militär gekämpft hatte, heiratete er am 20. November 1947 Prinzessin Elisabeth, seine Cousine dritten Grades. Schon im Alter von 13 Jahren soll sich Elisabeth bei der Hochzeit einer gemeinsamen Verwandten in Philip verliebt haben. Da Philip lange als unpassende Partie für sie galt, schrieben sie heimlich Briefe und verlobten sich bereits 1946. Bild: picture alliance /Pa/PAWire/dpa (Archivfoto) Nachdem Philip im zweiten Weltkrieg für das britische Militär gekämpft hatte, heiratete er am 20. November 1947 Prinzessin Elisabeth, seine Cousine dritten Grades. Schon im Alter von 13 Jahren soll sich Elisabeth bei der Hochzeit einer gemeinsamen Verwandten in Philip verliebt haben. Da Philip lange als unpassende Partie für sie galt, schrieben sie heimlich Briefe und verlobten sich bereits 1946. Bild: picture alliance /Pa/PAWire/dpa (Archivfoto) 4 von 14 Prinz Philip, der Herzog von Edinburgh, und seine Frau Prinzessin Elisabeth im August 1951 mit ihren Kindern, Prinz Charles und Prinzessin Anne, auf dem Anwesen des Clarence House in London. Zu dieser Zeit war die Familie gerade wieder in Großbritannien vereint. Weil Philip für das Militär auf Malta stationiert war, lebten er und seine Frau dort, die Kinder blieben in London. Später folgten die gemeinsamen Söhne Andrew (geb. 1960) und Edward (geb. 1964). Bild: picture alliance /Uncredited/AP/dpa (Archivbild) Prinz Philip, der Herzog von Edinburgh, und seine Frau Prinzessin Elisabeth im August 1951 mit ihren Kindern, Prinz Charles und Prinzessin Anne, auf dem Anwesen des Clarence House in London. Zu dieser Zeit war die Familie gerade wieder in Großbritannien vereint. Weil Philip für das Militär auf Malta stationiert war, lebten er und seine Frau dort, die Kinder blieben in London. Später folgten die gemeinsamen Söhne Andrew (geb. 1960) und Edward (geb. 1964). Bild: picture alliance /Uncredited/AP/dpa (Archivbild) 5 von 14 Nach dem Tod ihres Vaters König Georg VI. am 6. Februar 1952 wurde die Thronfolgerin Elisabeth zur Königin von England. Ihr Mann stand ihr seither als Prinzgemahl zu Seite. Mit über 68 Jahren im Amt war er der dienstälteste Prinzgemahl in der Geschichte des Königreichs und hatte daneben zahlreiche militärische Höchstränge inne. Bild: picture-alliance/dpa (Archivbild) Nach dem Tod ihres Vaters König Georg VI. am 6. Februar 1952 wurde die Thronfolgerin Elisabeth zur Königin von England. Ihr Mann stand ihr seither als Prinzgemahl zu Seite. Mit über 68 Jahren im Amt war er der dienstälteste Prinzgemahl in der Geschichte des Königreichs und hatte daneben zahlreiche militärische Höchstränge inne. Bild: picture-alliance/dpa (Archivbild) 6 von 14 Die britische Königin Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip bei einem Spaziergang auf ihrem Besitz in Balmoral (Schottland) im September 1972. Seit vielen Jahren verbrachte die Königsfamilie hier ihren gemeinsamen Sommerurlaub. Neben Spaziergängen mit ihren Corgis, besuchten sie dort die Highland-Festspiele und fischten im Fluss des Anwesens. Außerdem teilten die Königin und Prinz Philip die Leidenschaft für Pferde. Bild: UPI/dpa (Archivbild) Die britische Königin Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip bei einem Spaziergang auf ihrem Besitz in Balmoral (Schottland) im September 1972. Seit vielen Jahren verbrachte die Königsfamilie hier ihren gemeinsamen Sommerurlaub. Neben Spaziergängen mit ihren Corgis, besuchten sie dort die Highland-Festspiele und fischten im Fluss des Anwesens. Außerdem teilten die Königin und Prinz Philip die Leidenschaft für Pferde. Bild: UPI/dpa (Archivbild) 7 von 14 Auch auf dienstlichen Reisen begleitete Prinzgemahl Philip seine Frau Königin Elizabeth II.. Wie hier bei einem gemeinsamen Besuch in Indien, wo die beiden einen Kranz am Grabmal von Bürgerrechtler Mahatma Gandhi in Neu Delhi niederlegten. Bis 1947 war Indien eine britische Kolonie. Gandhi setzte sich maßgeblich für Indiens Unabhängigkeit ein. Bild: John Stillwell/dpa (Archivbild) Auch auf dienstlichen Reisen begleitete Prinzgemahl Philip seine Frau Königin Elizabeth II.. Wie hier bei einem gemeinsamen Besuch in Indien, wo die beiden einen Kranz am Grabmal von Bürgerrechtler Mahatma Gandhi in Neu Delhi niederlegten. Bis 1947 war Indien eine britische Kolonie. Gandhi setzte sich maßgeblich für Indiens Unabhängigkeit ein. Bild: John Stillwell/dpa (Archivbild) 8 von 14 Am 6. September 1997 begleitete Prinz Philip seine Enkel Prinz William und Prinz Harry bei der Beerdigung ihrer Mutter Prinzessin Diana. Gemeinsam mit Dianas Bruder Charles Spencer und Prinz Charles gingen sie hinter Dianas Sarg her. Nach der Trennung von Prinz Charles 1996, starb Prinzessin Diana am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris. Bild: Jeff J Mitchell, dpa (Archivbild) Am 6. September 1997 begleitete Prinz Philip seine Enkel Prinz William und Prinz Harry bei der Beerdigung ihrer Mutter Prinzessin Diana. Gemeinsam mit Dianas Bruder Charles Spencer und Prinz Charles gingen sie hinter Dianas Sarg her. Nach der Trennung von Prinz Charles 1996, starb Prinzessin Diana am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris. Bild: Jeff J Mitchell, dpa (Archivbild) 9 von 14 Pferdekutschenrennen sind seit vielen Jahren eine der großen Leidenschaften von Prinz Philip. In seiner Freizeit spielt er außerdem Polo, ist Pilot und segelt gerne. Trotz zahlreicher gesundheitlicher Probleme betätigt sich der Prinzgemahl auch im hohen Alter sportlich. Diese Leidenschaft teilt er mit seiner Frau Königin Elisabeth II., die den Pferdesport ebenfalls liebt. Bild: Steve Parsons, dpa (Archivbild) Pferdekutschenrennen sind seit vielen Jahren eine der großen Leidenschaften von Prinz Philip. In seiner Freizeit spielt er außerdem Polo, ist Pilot und segelt gerne. Trotz zahlreicher gesundheitlicher Probleme betätigt sich der Prinzgemahl auch im hohen Alter sportlich. Diese Leidenschaft teilt er mit seiner Frau Königin Elisabeth II., die den Pferdesport ebenfalls liebt. Bild: Steve Parsons, dpa (Archivbild) 10 von 14 Prinz Philip war nicht nur als humorvoller Sturkopf bekannt, sondern auch für seine Taktlosigkeit bei öffentlichen Auftritten. Seine Frage "Bewerft ihr euch immer noch mit Speeren?", die er bei einem Besuch in Australien 2002 an Aborigines, den Ureinwohnern von Australiens, stellte, brachte ihm große Kritik ein. Ähnlich unangenehm auffällig war es, als er 1997 Bundeskanzler Helmut Kohl mit "Willkommen, Herr Reichskanzler" begrüßte. Bild: epa/PA/Fiona Hanson/dpa (Archivbild) Prinz Philip war nicht nur als humorvoller Sturkopf bekannt, sondern auch für seine Taktlosigkeit bei öffentlichen Auftritten. Seine Frage "Bewerft ihr euch immer noch mit Speeren?", die er bei einem Besuch in Australien 2002 an Aborigines, den Ureinwohnern von Australiens, stellte, brachte ihm große Kritik ein. Ähnlich unangenehm auffällig war es, als er 1997 Bundeskanzler Helmut Kohl mit "Willkommen, Herr Reichskanzler" begrüßte. Bild: epa/PA/Fiona Hanson/dpa (Archivbild) 11 von 14 Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, war außerdem Ehrenoberst der "Rifles", einem englischen Infanterieregiment. Er war selbst militärisch aktiv und hatte während seiner Zeit als Prinzgemahl rund 22.000 offizielle Termine. 2017 trat er aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung von seinen öffentlichen Ämtern zurück. Gerade für militärische Auszeichnungen war er oft aber trotzdem an der Seite seiner Frau dabei. Bild: Christian Charisius/dpa (Archivbild) Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, war außerdem Ehrenoberst der "Rifles", einem englischen Infanterieregiment. Er war selbst militärisch aktiv und hatte während seiner Zeit als Prinzgemahl rund 22.000 offizielle Termine. 2017 trat er aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung von seinen öffentlichen Ämtern zurück. Gerade für militärische Auszeichnungen war er oft aber trotzdem an der Seite seiner Frau dabei. Bild: Christian Charisius/dpa (Archivbild) 12 von 14 Prinz Philip soll zu den meisten seiner Enkel ein gutes Verhältnis gehabt haben. Vor allem Prinz William stand er nach dem Tod von dessen Mutter Prinzessin Diana sehr nahe. Der Prinzgemahl gab an, sich gut in die Lage seiner Enkel versetzen zu können, da er selbst ohne Mutter aufwuchs. Bild: Yui Mok/dpa (Archivbild) Prinz Philip soll zu den meisten seiner Enkel ein gutes Verhältnis gehabt haben. Vor allem Prinz William stand er nach dem Tod von dessen Mutter Prinzessin Diana sehr nahe. Der Prinzgemahl gab an, sich gut in die Lage seiner Enkel versetzen zu können, da er selbst ohne Mutter aufwuchs. Bild: Yui Mok/dpa (Archivbild) 13 von 14 Die britische Königin Elisabeth II. und Prinz Philip verband eine 73 Jahre lange Ehe. Über 65 Jahre davon stand der Prinzgemahl seiner Frau auch bei öffentlichen Terminen zur Seite. Zum Ende des Jahres 2020 machte sich bereits der kritische Gesundheitszustand von Prinz Philip öffentlich bemerkbar. Im Februar 2021 verließ sein Sohn Prinz Charles unter Tränen die Klinik, auch sein Enkel Prinz William äußerte sich mit großer Sorge zum Krankenhausaufenthalt seines Großvaters. Bild: Arthur Edwards/The Sun/dpa (Archivbild) Die britische Königin Elisabeth II. und Prinz Philip verband eine 73 Jahre lange Ehe. Über 65 Jahre davon stand der Prinzgemahl seiner Frau auch bei öffentlichen Terminen zur Seite. Zum Ende des Jahres 2020 machte sich bereits der kritische Gesundheitszustand von Prinz Philip öffentlich bemerkbar. Im Februar 2021 verließ sein Sohn Prinz Charles unter Tränen die Klinik, auch sein Enkel Prinz William äußerte sich mit großer Sorge zum Krankenhausaufenthalt seines Großvaters. Bild: Arthur Edwards/The Sun/dpa (Archivbild) 14 von 14 Am 9. April 2021 dann die traurige Nachricht: Prinz Philip ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Bild: Alastair Grant, dpa Am 9. April 2021 dann die traurige Nachricht: Prinz Philip ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Bild: Alastair Grant, dpa 1 von 14 Trauer um Prinz Philip, der seit über 73 Jahren mit Königin Elisabeth II. verheiratet war. Er galt als fleißiger Royal, hatte unzählige öffentliche Termine und Ämter inne. Über die Jahre stand er aber auch immer wieder wegen seiner Ansichten und seines umstrittenen Humors in der Kritik. Ein Rückblick. Bild: Adrian Dennis/dpa (Archvibild) Trauer um Prinz Philip, der seit über 73 Jahren mit Königin Elisabeth II. verheiratet war. Er galt als fleißiger Royal, hatte unzählige öffentliche Termine und Ämter inne. Über die Jahre stand er aber auch immer wieder wegen seiner Ansichten und seines umstrittenen Humors in der Kritik. Ein Rückblick. Bild: Adrian Dennis/dpa (Archvibild)

Nach der Trauerfeier am Samstag auf Schloss Windsor waren die beiden Prinzen gemeinsam angeregt plaudernd mit Williams Frau Herzogin Kate zu sehen. Britische Medien spekulierten daraufhin, dass die Eiszeit beendet sein könnte.

(Lesen Sie auch: Prinz Charles: "Mein lieber Papa war ein ganz besonderer Mensch")