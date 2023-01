Neonazis und Antifa in Illerkirchberg: Anwohner sehnen sich nach Ruhe

Die rechtsextreme Partei "Der Dritte Weg" und eine linke Gruppe versammelten sich Montagabend vor dem Rathaus von Illerkirchberg. Völlig unter ging dabei eine stille Mahnwache.

Von Jonas Klimm

12.01.2023 | Stand: 12:21 Uhr

Ihre Enttäuschung konnten die Jusos am darauffolgenden Tag kaum verbergen. "Wir wollten groß mobilisieren, letztlich waren wir 20 bis 30 Personen. Schade, dass nur wenige Menschen da waren", sagte Noah Fröhle, Kreisvorsitzender der Jungsozialisten im Alb-Donau-Kreis auf Nachfrage unserer Redaktion. Zusammen mit ihrem Ulmer Pendant hatte der SPD-Nachwuchs für den Montagabend zu einer stillen Mahnwache in Illerkirchberg aufgerufen, um der in der vergangenen Woche getöteten Ece S. zu gedenken und den Angehörigen ihre Anteilnahme auszusprechen. Vorab teilten die Organisatoren mit, dass dies eine überparteiliche Veranstaltung sein soll. Trotzdem sollte auch ein Zeichen gegen rechte Stimmungsmache ausgehen – denn zur gleichen Zeit versammelten sich Rechtsextremisten in der Gemeinde.

