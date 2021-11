In Südafrika wurde die neue Corona-Mutation B.1.1.529 entdeckt, die Experten beunruhigt. Wie gefährlich ist sie und schützen die Impfstoffe dagegen?

Das Coronavirus mutiert weiter. In Südafrika wurde nun die Variante B.1.1.529 entdeckt. RKI-Chef Lothar Wieler ist "in großer Sorge." Was ist bislang über die Südafrika-Variante, die inzwischen Omikron benannt wurde, bekannt?

Was ist bislang über B.1.1.529 bekannt?

Die jetzt in Südafrika entdeckte Variante B.1.1.529 hat Mutationen an mehreren entscheidenden Stellen des Virus. Diese Mutationen betreffen zum einen das Spike-Protein. Über dieses docken Viren an menschliche Zellen an. Gegen das Spike-Protein bildet der Körper Antikörper. Damit könnten vor allem die Antikörper-Therapien für besonders schwere Verläufe beeinträchtigt werden.

Daneben hat die neue Variante Mutationen in der Nähe der sogenannten Furin Cleavage Site. Das ist eine Region, die eine Rolle bei der Aufnahme des Virus in menschliche Zellen spielt. Zwischenformen zwischen der neuen Variante und den von Anfang 2020 bekannten Varianten habe man bisher nicht beobachtet.

Wurde die Variante schon in Deutschland entdeckt?

In Deutschland ist die neue Variante laut RKI-Chef Lothar Wieler bisher noch nicht nachgewiesen worden. In Belgien ist ein erster Fall bekannt, wie der belgische Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke am Freitag bekannt gab.

Wie schätzen Experten die neue Variante ein?

"Für eine veränderte Krankheitsschwere gibt es derzeit keine Hinweise", teilte Christian Drosten am Freitag der Nachrichtenagentur dpa mit. Die Virus-Variante soll nun genauer untersucht werden. In zwei bis drei Wochen werden erste Erkennisse erwartet, dann lässt sich die Variante besser einschätzen.

Offenbar befinden sich mehr als 30 Mutationen im Spike-Protein. Von einigen der festgestellten Mutationen sei bereits bekannt, dass sie die Wirkung von Antikörpern abschwächen. Allerdings ist es laut Friedemann Weber, Leiter des Instituts für Virologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen, noch zu früh, um Aussagen über den weitere Verlauf zu machen. Aus seiner Sicht sei es denkbar, dass die Variante wieder verschwindet.

Richard Neher, Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien am Biozentrum der Universität Basel (Schweiz), sagt, dass es aufgrund der festgestellten Mutationen durchaus vorstellbar sei, dass die Variante sowohl sehr übertragbar sei und Teilen der Immunantwort entkommt.

"Wir sind tatsächlich in sehr großer Sorge", sagte RKI-Chef Wieler am Freitag in Berlin. Es müsse noch untersucht werden, ob die steigenden Fallzahlen in Südafrika wirklich mit diesem Virustyp zusammenhängen. Er hoffe sehr, dass die Ausbreitung der Variante stringent durch Reisebeschränkungen begrenzt werde.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft die neue Variante als "besorgniserregend" ein. Das teilte die UN-Behörde am Freitag nach Beratungen mit Experten mit.

Besteht die Gefahr, dass die Impfung nicht mehr wirkt?

"Da die Impfstoffe gegen alle bisherigen Varianten effizient sind, gehe ich davon aus, dass auch gegen diese Variante Impfschutz besteht", sagt Neher. "Allerdings ist es durchaus vorstellbar, dass es vermehrt zu Durchbruchsinfektionen kommt, so dass eine dritte Dosis umso wichtiger wird." Auch andere Forscher gehen nicht davon aus, dass die Impfung sich als komplett nutzlos erweist. Es ist aber möglich, dass die Schutzwirkung der Impfung abnimmt.

Das befürchtet auch die EU-Gesundheitsbehörde ECDC. B.1.1.529 sei die am stärksten abweichende Variante, die bislang während der Pandemie in umfassenden Zahlen entdeckt worden sei, teilte die in Stockholm ansässige Behörde in einer ersten Einschätzung zur Bedrohungslage mit. Dies wecke ernsthafte Sorgen, dass sie die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte.

Der Impfstoffhersteller Biontech hat Labortests gestartet, um herauszufinden, wie wirksam der Impfstoff gegen die neue Variante ist. Es könnte sein, dass der Impfstoff dann angepasst werden muss. In spätestens zwei Wochen rechnet Biontech mit ersten Erkenntnissen.

Was müssen Menschen tun, die in Südafrika waren?

"Das ist das Letzte, was wir jetzt in unserer momentanen Lage noch brauchen können, dass in die Welle hinein noch eine zusätzliche Variante kommt", sagte der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag in Berlin. Er forderte alle Menschen, die in den vergangenen Tagen aus Südafrika und der Region nach Deutschland gekommen sind, dazu auf, sich mit einem PCR-Test sicherheitshalber auf das Virus testen zu lassen. (Lesen Sie auch: Österreich verbietet Einreisen aus Südafrika wegen Corona-Variante)

Ist es Zufall, dass die Variante in Südafrika nachgewiesen wurde?

Ob die Variante in Südafrika ihren Ursprung hat, ist derzeit ungewiss. Denkbar ist auch, dass sie aus anderen Ländern nach Südafrika gekommen ist und dort nur erstmals erkannt wurde.

Wie verbreiten sich Varianten überhaupt über Länder hinweg?

Der Flugverkehr und Reisen insgesamt sind die wesentlichen Verbreitungswege für Viren. Sie können so innerhalb von Stunden von einem Land ins andere, sogar von einem Kontinent zum nächsten gelangen und, einmal dort angekommen, neue Infektionsketten starten. Die Beschränkung des Flugverkehrs zählt deshalb zu den Maßnahmen, die bei Auftauchen einer als bedrohlich eingestuften Virusvariante getroffen werden können - so wie es auch jetzt bei der neu entdeckten Variante gemacht wird. (mit dpa)

