Tödlich oder nicht? - Neue Quallenart in Australien gibt Rätsel auf

Ein Schwimmer hat eine neue Quallenart in Australien gesichtet, sie weist Ähnlichkeiten zu tödlichen Exemplaren auf. Vor allem die Tentakel sind "beunruhigend".

06.05.2022 | Stand: 07:43 Uhr

Die Sichtung einer offenbar bislang unbekannten Quallenart vor Cronulla an der australischen Ostküste gibt Forschern Rätsel auf. Das Tier teile strukturelle Merkmale mit den tödlichen Würfelquallen, die die tropischen Gewässer im Norden von Down Under bevölkern, zitierte die Zeitung "Sydney Morning Herald" am Freitag die Biologin Lisa Gershwin, die bereits mehr als 200 Arten der Nesseltiere beschrieben hat. Jedoch kommt der berüchtigte Box Jellyfish - der "supergetunte Ferrari des Todes", wie Gershwin ihn nennt - im Meer vor New South Wales eigentlich nicht vor.

"Das ist ein toller Fund", sagte die Expertin aus Launceston in Tasmanien, die bereits Sachbücher über Quallen geschrieben hat. Ein erfahrener Schwimmer, der jeden Tag vor Cronulla bei Sydney im Ozean unterwegs ist, hatte die unbekannte Art in der vergangenen Woche gleich zwei Mal etwa 800 Meter vom Ufer entfernt gefilmt. Laut Gershwin handelt es sich definitiv nicht um den Box Jellyfish aus Nordaustralien (Chironex fleckeri aus der Gruppe der "Seewespen"). Aber bis die Qualle endgültig identifiziert ist, sei völlig unklar, ob sie gefährlich oder harmlos sei.

Neue Qualle in Australien aufgetaucht: Form der Tentakel ist "beunruhigend"

Beunruhigend sei die Form der Tentakel, erklärte Gershwin. "Die gefährlichen Arten haben flachere Tentakel, die wie Fettuccine aussehen." Dies sei hier der Fall, aber gleichzeitig habe die Kreatur in ihrem Körper auch "gallertartige Knötchen, die wie Murmeln wirken". Diese wiederum werden mit ungefährlichen Arten in Verbindung gebracht. Die Expertin arbeitet mit dem Australian Museum zusammen, um die möglicherweise bislang unbekannte Spezies zu identifizieren.

Seewespen gelten als die giftigsten Tiere der Welt. Ihre Nesselzellen, die an bis zu drei Meter langen Tentakeln sitzen, können einen Menschen innerhalb weniger Minuten töten. Die Tiere sind transparent, der Schirm vierkantig - deshalb der Name Würfelqualle. Besonders in den wärmeren Monaten sind sie an der Küste von Nord-Queensland eine große Bedrohung. Wer sichergehen will, geht mit einem nesselsicheren Surf-, Tauch- oder Quallenschutzanzug baden.

Lesen Sie auch: Die Quagga-Muschel breitet sich in Deutschland immer weiter aus

Bilderstrecke

Mit diesen Tieren schwimmen Sie in unseren Flüssen und Seen

1 von 12 Sie baden im Sommer gerne in Seen und Flüssen? Dann sind Sie nicht allein. Denn unter Ihnen tummeln sich jede Menge tierischer Bewohner. Welche Tiere leben in unseren Gewässern? Hier ein kleiner, unvollständiger Überblick über Ihre Begleiter im Wasser. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Sie baden im Sommer gerne in Seen und Flüssen? Dann sind Sie nicht allein. Denn unter Ihnen tummeln sich jede Menge tierischer Bewohner. Welche Tiere leben in unseren Gewässern? Hier ein kleiner, unvollständiger Überblick über Ihre Begleiter im Wasser. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 2 von 12 Wenn Ihnen beim Baden ein solcher Flusskrebs begegnet, freuen Sie sich: Diese Tiere - hier ein Exemplar aus den Hinanger Bach zwischen Weiler und Sonthofen - sind nur in sauberem Wasser zu finden. Bild: Christine Kindt/Archiv Wenn Ihnen beim Baden ein solcher Flusskrebs begegnet, freuen Sie sich: Diese Tiere - hier ein Exemplar aus den Hinanger Bach zwischen Weiler und Sonthofen - sind nur in sauberem Wasser zu finden. Bild: Christine Kindt/Archiv 3 von 12 Flusskrebse - hier einer im Moosbach in Lindenberg - sind Einzelgänger und Allesfresser. Aber für Menschen sind sie ungefährlich. Bild: Caroline Mittermeier Flusskrebse - hier einer im Moosbach in Lindenberg - sind Einzelgänger und Allesfresser. Aber für Menschen sind sie ungefährlich. Bild: Caroline Mittermeier 4 von 12 Vom kleinen Krebs zum Riesenfisch: Im Oktober 2018 fing eine Anglergruppe einen Wels mit einer Länge von 2,53 Meter in einem Baggersee in der Nähe von Elchingen. Bild: Black Cat Team Vom kleinen Krebs zum Riesenfisch: Im Oktober 2018 fing eine Anglergruppe einen Wels mit einer Länge von 2,53 Meter in einem Baggersee in der Nähe von Elchingen. Bild: Black Cat Team 5 von 12 Ein Fang aus dem Schmuttersee im Ostallgäu: Sportfischer Thomas Krulc (rechts) aus Kempten holte dort innerhalb von 24 Stunden gleich zwei Riesen-Welse aus dem Wasser. Das Foto zeigt Krulc mit seinem Anglerfreund Sven Hinze aus Hamburg. Bild: Stefan Fichtl Ein Fang aus dem Schmuttersee im Ostallgäu: Sportfischer Thomas Krulc (rechts) aus Kempten holte dort innerhalb von 24 Stunden gleich zwei Riesen-Welse aus dem Wasser. Das Foto zeigt Krulc mit seinem Anglerfreund Sven Hinze aus Hamburg. Bild: Stefan Fichtl 6 von 12 Der Wels ist der größte Süßwasserfisch Europas und kann weit über 100 Kilo schwer werden. Im Bodensee wurden schon mehrere Tiere mit stattlichen Längen gefangen. Und: Es kann tatsächlich mal vorkommen, dass der Raubfisch Menschen mit Nahrung verwechselt und zuschnappt. Solche - äußerst selt... Bild: Bernd Wüstneck/dpa Der Wels ist der größte Süßwasserfisch Europas und kann weit über 100 Kilo schwer werden. Im Bodensee wurden schon mehrere Tiere mit stattlichen Längen gefangen. Und: Es kann tatsächlich mal vorkommen, dass der Raubfisch Menschen mit Nahrung verwechselt und zuschnappt. Solche - äußerst selt... Bild: Bernd Wüstneck/dpa 7 von 12 Auch der Hecht (im Bild oben neben drei Karpfen) ist ein Raubtier. Hechte sind im Schnitt 50 bis 100 Zentimeter lang und halten sich Flüssen, Bächen und Seen gerne in Ufernähe auf. Bild: Matthias Hiekel, dpa Auch der Hecht (im Bild oben neben drei Karpfen) ist ein Raubtier. Hechte sind im Schnitt 50 bis 100 Zentimeter lang und halten sich Flüssen, Bächen und Seen gerne in Ufernähe auf. Bild: Matthias Hiekel, dpa 8 von 12 Hechte sind in den Seen der Region häufig anzutreffen, im Alat- und Alpsee ebenso wie etwa im Forggensee oder im Hopfensee. Bild: Wolfram Steinberg, dpa (Archiv) Hechte sind in den Seen der Region häufig anzutreffen, im Alat- und Alpsee ebenso wie etwa im Forggensee oder im Hopfensee. Bild: Wolfram Steinberg, dpa (Archiv) 9 von 12 Huch - ein Huchen. Dieser stattliche 1,18 Meter lange Fisch wurde in der Iller gesichtet - und durfte nach der Zählung natürlich wieder ins Wasser. Huchen, auch Donaulachs oder Rotfisch genannt, leben vor allem in der Donau und ihren Nebenflüssen, und sind vom Aussterben bedroht. Bild: privat Huch - ein Huchen. Dieser stattliche 1,18 Meter lange Fisch wurde in der Iller gesichtet - und durfte nach der Zählung natürlich wieder ins Wasser. Huchen, auch Donaulachs oder Rotfisch genannt, leben vor allem in der Donau und ihren Nebenflüssen, und sind vom Aussterben bedroht. Bild: privat 10 von 12 Aale können bis zu 1,30 Meter lang und mehrere Kilo schwer werden. Die schlangenförmigen Fische sind in den Gewässern des Allgäus zu finden, gelten aber als vom Aussterben bedroht. Bild: Patrick Pleul, dpa Aale können bis zu 1,30 Meter lang und mehrere Kilo schwer werden. Die schlangenförmigen Fische sind in den Gewässern des Allgäus zu finden, gelten aber als vom Aussterben bedroht. Bild: Patrick Pleul, dpa 11 von 12 Ringelnattern leben meist in der Nähe von Gewässern und können einem auch im Allgäu durchaus mal im Wasser begegnen. Aber keine Angst: Ringelnattern sind für Menschen völlig ungefährlich. Bild: Thomas Warnack, dpa Ringelnattern leben meist in der Nähe von Gewässern und können einem auch im Allgäu durchaus mal im Wasser begegnen. Aber keine Angst: Ringelnattern sind für Menschen völlig ungefährlich. Bild: Thomas Warnack, dpa 12 von 12 Und auch dieser Fisch ist in den Allgäuer Seen zu finden: Karpfen können über 40 Kilo schwer werden. Sie ernähren sich von Insektenlarven, Schnecken und Würmern und werden gerne als beliebter Speisefisch in Teichen gezüchtet. Für Menschen sind sie absolut ungefährlich. Bild: Moritz Frankenberg (Archivfoto) Und auch dieser Fisch ist in den Allgäuer Seen zu finden: Karpfen können über 40 Kilo schwer werden. Sie ernähren sich von Insektenlarven, Schnecken und Würmern und werden gerne als beliebter Speisefisch in Teichen gezüchtet. Für Menschen sind sie absolut ungefährlich. Bild: Moritz Frankenberg (Archivfoto) 1 von 12 Sie baden im Sommer gerne in Seen und Flüssen? Dann sind Sie nicht allein. Denn unter Ihnen tummeln sich jede Menge tierischer Bewohner. Welche Tiere leben in unseren Gewässern? Hier ein kleiner, unvollständiger Überblick über Ihre Begleiter im Wasser. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Sie baden im Sommer gerne in Seen und Flüssen? Dann sind Sie nicht allein. Denn unter Ihnen tummeln sich jede Menge tierischer Bewohner. Welche Tiere leben in unseren Gewässern? Hier ein kleiner, unvollständiger Überblick über Ihre Begleiter im Wasser. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Lesen Sie auch