Neues Verkehrszeichen in Frankreich: Was müssen Autofahrer beachten?

Eine weiße Raute auf blauem Grund: So sieht ein neues Verkehrszeichen in Frankreich aus. Was Autofahrer wissen sollten.

31.08.2023 | Stand: 11:32 Uhr

In Frankreich gibt es ein neues Verkehrszeichen: Eine weiße Raute auf blauem Grund. Es weist auf eine neue Regelung hin. Wo diese Schilder stehen, darf die linke Spur der Autobahn von Autofahrern, die allein in ihrem Fahrzeug sitzen, nicht genutzt werden.

Denn die linke Fahrspur ist im Berufsverkehr für Fahrgemeinschaften oder Autos mit mindestens zwei Insassen reserviert. Dabei geht es um einige Kilometer lange Abschnitte und keine langen Strecken. Auch Elektroautos mit grüner französischer Umweltplakette, Taxis und Bussen steht die Spur unabhängig von der Zahl der Insassen offen.

Bei Missachtung von neuem Verkehrszeichen in Frankreich drohen 135 Euro Bußgeld

Wer das Schild missachtet, muss mit einem Bußgeld von 135 Euro rechnen. Nach Angaben des Pariser Umweltministeriums wird die Regelung bislang von der Polizei nur sporadisch überprüft. Das gefährde den erhofften Erfolg – nämlich, dass Fahrgemeinschaften im Berufsverkehr schneller ans Ziel kommen.

Deshalb sollen die Kontrollen verschärft werden. Auf der Stadtautobahn in Straßburg und an Schnellstraßen in Grenoble, Rennes, Lyon, Lille und Nantes gehen bald Radaranlagen in Betrieb. Geblitzt werden Autofahrer, die allein im Auto sitzen und verbotenerweise die linke Fahrspur nutzen. Die Radarkameras können erfassen, ob eine oder mehrere Personen im Wagen sitzen.

Gesonderte Fahrspur soll Schadstoffausstoß in Frankreich reduzieren

Das Umweltministerium verspricht sich von den gesonderten Fahrspuren vor allem einen reduzierten Schadstoffausstoß. Wie die Sprecherin der Stadt Straßburg, Laura Martin, sagte, wolle man die Zahl der Pendler reduzieren, die allein im Auto in die Elsassmetropole fahren. Auch der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel soll gefördert werden, da auch Busse die linke Spur nutzen dürfen. Derzeit würden in der Stadt 37,5 Prozent aller Wege per Auto zurückgelegt. Durchschnittlich sei ein Auto mit 1,4 Menschen besetzt.

Im Herbst soll eine Plattform eingerichtet werden, über die sich Beschäftigte der Straßburger Industriegebiete vernetzen können. In einem zweiten Schritt soll es dazu auch finanzielle Anreize geben. 100.000 Euro hat die Grenzstadt dafür bis 2025 eingeplant.

Neues Verkehrszeichen in Frankreich: Weitere Maßnahmen in Nantes und Lyon

In Nantes gibt es seit Juni auf einer der Hauptverkehrsachsen in die Stadt eine extra Spur für Fahrgemeinschaften. Über diese Spur sollen Autofahrer acht Minuten schneller ins Zentrum kommen. In Lyon gibt es neben mehreren Apps für Fahrgemeinschaften auch etwa ein Dutzend Haltestellen an der Straße, wo Menschen auf eine Mitfahrgelegenheit warten können. So können Autofahrer spontan eine Fahrgemeinschaft schaffen und auf die Sonderspur einbiegen. (mit dpa)