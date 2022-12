Ein Jahr nach Fund einer Babyleiche - 38-Jährige festgenommen

Ein neugeborenes Baby wurde vor einem Jahr in Halle ausgesetzt. Nun fasst die Polizei eine Tatverdächtige. Einen ähnlichen Fall gab es jüngst im Allgäu.

12.12.2022 | Stand: 16:38 Uhr

Etwa ein Jahr nach dem Fund einer Babyleiche an einem Wertstoffhof in Halle ist eine 38 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Die Frau sei dringend tatverdächtig, im Dezember 2021 "ihre neugeborene Tochter" am späteren Fundort schutzlos abgelegt zu haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle am Montag.

Der Leichnam des Säuglings wurde kurz nach Weihnachten durch eine Passantin gefunden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben gegen die Frau wegen Totschlags.

Kürzlich auch im Allgäu neugeborenes Baby ausgesetzt - Polizei ermittelt noch

Auch im Allgäu war kürzlich ein neugeborenes Baby ausgesetzt worden - vor dem Klinikum Immenstadt. Die Suche nach der Mutter läuft derzeit noch, die Ermittler haben einen Zeugenaufruf gestartet und bereits erste Erkenntnisse gewonnen. Die Tat rückte im Allgäu die Möglichkeit einer anonymen Geburt wieder in den Fokus.