Notstand in New York: Stärkste Regenfälle seit Beginn der Aufzeichnungen

New Yorks Bürgermeister hat wegen der starken Regenfälle den Notstand ausgerufen. In der ganzen Stadt kommt es zu Überschwemmungen.

02.09.2021 | Stand: 07:17 Uhr

Ausläufer des Hurrikans "Ida" haben der Millionenmetropole New York den stärksten Regen seit Beginn der Aufzeichnungen gebracht. Innerhalb von nur einer Stunde fielen am späten Mittwochabend (Ortszeit) im Central Park in Manhattan rund 80 Millimeter Regen, wie der Nationale Wetterdienst mitteilte. Damit pulverisierte das Unwetter den bisherigen Rekord, den Tropensturm "Henri" erst vor gut einer Woche mit 49 Millimeter für 60 Minuten aufgestellt hatte.

Der New Yorker Bürgermeister hat angesichts des extremen Unwetters den Notstand ausgerufen. "Wir erleben heute Abend ein historisches Wetterereignis mit Rekordregen in der ganzen Stadt, brutalen Überschwemmungen und gefährlichen Bedingungen auf unseren Straßen", schrieb Bill de Blasio in der Nacht zu Donnerstag bei Twitter.

Starkregen in New York: Tausende Haushalte ohne Strom

Die Menschen sollten in Häusern Schutz suchen und nicht auf die Straße gehen, um den Rettungskräften die Arbeit zu ermöglichen. "Bleiben Sie weg von der U-Bahn. Halten Sie sich von den Straßen fern. Fahren Sie nicht in diese schweren Überschwemmungen." Etwa 5300 Haushalte seien ohne Strom.

Insgesamt ist der Sommer 2021 in New York nicht nur sehr heiß und sonnig, sondern auch der regenreichste in der New Yorker Geschichte.

