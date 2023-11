FBI untersucht Auto-Explosion an Grenze zwischen USA und Kanada

Ein Auto ist am Grenzübergang zwischen dem US-Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario explodiert - in der Nähe der Niagarafälle.

22.11.2023 | Stand: 20:54 Uhr

An der Grenze zwischen den USA und Kanada ist ein Auto explodiert. Der Vorfall sei am Grenzübergang zwischen dem US-Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario in der Nähe der berühmten Niagarafälle geschehen, teilte die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, am Mittwoch per Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, mit. Die Polizei des Bundesstaates arbeite gemeinsam mit der für Terrorismus zuständigen Einheit der Bundespolizei FBI daran, alle Zugangswege nach New York zu beobachten, teilte Hochul weiter mit. Zu Opfern oder sonstigen Schäden gab es bislang keine Angaben.

Auch das FBI in Buffalo und die Verkehrsbehörde der Grenze bestätigten den Vorfall. Der Vorfall werde untersucht, hieß es vom FBI in Buffalo. Auf Fotos waren Trümmer und ein starkes Polizeiaufgebot an dem Grenzübergang zu sehen. Weitere Details zu dem Vorfall gab es zunächst nicht.