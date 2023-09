Vermisste 14-Jährige offenbar tot – Fremdverschulden nicht ausgeschlossen

Eine 14-Jährige aus dem hessischen Bad Emstal wurde seit Mittwochabend vermisst. Einen Tag später wurde eine Leiche gefunden.

29.09.2023 | Stand: 07:06 Uhr

Seit Mittwochabend wurde ein 14-jähriges Mädchen aus Bad Emstal in Nordhessen vermisst. Jetzt herrscht offenbar traurige Gewissheit: In einem Waldgebiet bei Bad Emstal wurde am Donnerstag gegen 17.30 Uhr eine Leiche gefunden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass es sich bei der Toten um die Vermisste handelt. Wo genau und von wem die Leiche entdeckt wurde, gab die Polizei nicht bekannt.

Leiche in Bad Emstal gefunden: Kriminalpolizei ermittelt

Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mädchens feststellen. Der Fundort wurde weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr half dabei, das Gelände auszuleuchten, damit Kriminalpolizei und Spurensicherung bis in die Nacht ihrer Arbeit nachgehen konnten. Die Ermittler setzten auch eine Drohne ein.

Die Todesursache ist bislang unklar. Nach Angaben der Polizei könne ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Freitag sollen voraussichtlich weitere Erkenntnisse der Spurensicherung bekannt gegeben werden.

14-Jährige in Bad Emstal offenbar tot: Sie wurde seit Mittwoch vermisst

Die 14-Jährige hatte am Mittwochabend ihr Zuhause in Bad Emstal verlassen und war seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Die Polizei hatte sich daraufhin mit einem Foto des Mädchens an die Öffentlichkeit gewandt und um Mithilfe bei der Suche gebeten. Als am frühen Donnerstagabend eine Leiche gefunden wurde, nahm die Polizei die Öffentlichkeitsfahndung zurück.

