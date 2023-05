Wann rufe ich die 112? Mit welchen Symptomen darf ich in die Notaufnahme?

Notfall oder nicht? Das ist oft die Frage. Ohrenschmerzen sind kein Fall für die Fahrt zur Notfallaufnahme. Wann muss die 112 angerufen werden?

26.05.2023 | Stand: 14:02 Uhr

Experten beobachten nicht erst seit gestern einen deutlichen Anstieg des Patientenandrangs in den Rettungsstellen. Folge ist eine starke Überlastung der Notaufnahmen im Krankenhaus. Die Gefahr steigt, dass „wirkliche“ Notfälle nicht zeitnah behandelt werden können. Das Krankenhaus-Personal wird über die Belastungsgrenze in Anspruch genommen

Auch darum gibt es den kostenfreien telefonischen Patientenservice 116 117. Rund um die Uhr und das an sieben Tage die Woche gibt es ärztlichen Rat zu gesundheitlichen Problemen. Über 116 117 sind bundesweit mehr als 600 Bereitschaftsdienstpraxen erreichbar.

87 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland betreiben Notfallambulanzen. In 17 Prozent der Kliniken sind die Ärztinnen und Ärzte, die in der Notfallambulanz arbeiten, nur dort tätig. Der Stress für Personal und Betroffene nimmt stetig zu.

Mit diesen Symptomen sollten Sie zur Notaufnahme ins Krankenhaus

Liegt ein akuter Notfall vor? Dann hilft am besten ein Anruf der 112 an oder Sie lassen sich in die Notaufnahme eines Krankenhauses fahren. Es gibt Symptome, die es notwendig machen, sofort die Notaufnahme aufzusuchen. Das sind unter anderem:

Schwere Atemnot: Dahinter können zahlreiche ernsthafte Erkrankungen stecken. Das könnte dahinterstecken: Herzinfarkt, Lungenembolie, allergische Reaktionen, Herzschwäche, Lungenentzündung.

Schmerzen in der Brust oder im Rücken zwischen den Schulterblättern. Es könnte ein Herzinfarkt vorliegen.

Starke Bauchschmerzen. Bei Oberbauchschmerzen kann es sich ebenfalls um einen Herzinfarkt handeln. Möglich sind auch akute Erkrankungen von Organen im Bauchraum sowie Entzündungen der Bauchspeicheldrüse, Gallensteine oder eine Blinddarmentzündung.

Bewusstlosigkeit, Ohnmacht bei anderen: Hinter einer Veränderung der Bewusstseinslage können zahlreiche ernsthafte Erkrankungen stecken - Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Stillstand, Krampfanfall, Vergiftung, Schädelverletzung.

Sprachstörungen und einseitige Lähmungen. Bei „verwaschener“ Sprache und / oder einseitiger Lähmung der Gesichtsmuskulatur beziehungsweise Kraftlosigkeit einer Extremität (Arm und / oder Bein) kann ein Schlaganfall (Apoplex) vorliegen.

Starken Schmerzen im Brustkorb

anaphylaktischer Schock

starke Blutungen

Knochenbrüche oder Verdacht auf innere Verletzungen

Stromunfälle

Anhaltende Krämpfen

Plötzliche Komplikationen während einer Schwangerschaft

Bei diesen Beschwerden besser nicht zur Notfallambulanz

Leichte Hautausschläge

Verstopfung

Rückenschmerzen

Husten

Ohrenschmerzen

grippaler Infekt

leichter Durchfall

Unwohlsein

weitere gute Gründe für eine Fahrt zur Notfallambulanz sind: